Coluna Bandeirada do dia 30 de julho de 2019

Paraná faz quatro campeões na 2ª fase do Brasileiro de Kart

Depois de Filipe Vriesman (Mirim), Cadu Bonini (Júnior Menor) e Rafael Smaniotto (F-4 Graduados) na primeira fase, o Paraná fez quatro campeões na segunda fase do Campeonato Brasileiro de Kart, encerrada sábado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel.

O primeiro paranaense a comemorar o título na segunda fase foi o curitibano José Luiz Muggiati Neto, da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte. Ele fez uma largada perfeita e, de segundo no grid, assumiu a primeira colocação para liderar de ponta a ponta.

Gaetado di Mauro se sagrou campeão da categoria KZ Graduados após largar na pole e liderar de ponta a ponta.

Jedson Vicente levou o título da Super Sênior Master para Cambe, no norte do Paraná, ao vencer a prova Final liderando de ponta a ponta, após largar na pole position.

O quarto título do Paraná foi conquistado por Júnior Flores de Foz do Iguaçu, na categoria Novatos. O piloto da equipe Auto Posto Damo saiu na segunda colocação do grid e, com uma largada perfeita, assumir a ponta para liderar a prova de ponta a ponta.

O Paraná ainda poderia ter comemorado um quinto título. Samuel Cruz, que reside em Campo Mourão, foi campeão da categoria Codasur Júnior, mas ele é filiado à Federação Gaúcha de Automobilismo.

F-4 com emoções

A chuva garantiu emoções no GP da Alemanha de Fórmula 1, disputado domingo. O holandês Max Verstappen, da Rede Bull, foi o vencedor, com o alemão Sebastian Vettel, de Ferrari, em segundo, depois de largar em 20º. O russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, completou o pódio com o terceiro lugar. Lewis Hamilton, que não pontuou, continua líder, com 225 pontos.

Dois cascavelenses são vice-campeões

Além dos quatro campeões, o Paraná teve três vice-campeões. Dois deles são de Cascavel.

O cascavelense Murilo Fiore Barcelos, destaque em todo o Brasileiro, é vice-campeão da categoria Graduados, quando fez dobradinha paranaense com o campeão Muggiati. Na primeira fase Murilo conquistou o quinto lugar na categoria Codasur.

Crescendo ao longo do campeonato, o cascavelense Tiago Schweiger conquistou o vice-campeonato brasileiro da categoria Sênior B.

O terceiro paranaense vice-campeão é Osvaldo Drugovich Júnior, de Maringá, em mais uma dobradinha paranaense, uma vez que o campeão é Jedson Vicente. Drugovich largou em 12º na Final.