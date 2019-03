Coluna Bandeirada do dia 27 de março de 2019

Tanabe mantém invencibilidade

Edwardo Tanabe se mantém invicto no Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. Ele ganhou a categoria F-4 Super Sênior nas duas primeiras etapas e já está pronto para a terceira etapa, que está marcada para os dias 12 e 13 de abril, no Kartódromo Delci Damian. Tanabe soma 40 pontos no campeonato.

Vitória de Tozzo e Simão

A nona temporada da história do Mercedes-Benz Challenge começou de forma emocionante domingo, em Goiânia, e coroou Felipe Tozzo e Cláudio Simão como vencedores nas classes CLA AMG Cup e C250 Cup, respectivamente. A próxima etapa do Mercedes-Benz Challenge acontece dia 14 de abril em Campo Grande (MS).

Paulo Bento terá parceiro de Goiás no Turismo Nacional

O cascavelense Paulo Bento confirmou participação no Turismo Nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6. A primeira etapa será disputada neste sábado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no norte do Paraná. Paulo irá competir com um Fiat Mobille, formando dupla com o goiano Mathias Pinheiro.

Paulo Bento conta que recebeu o convite de Mathias para disputarem a temporada em dupla e tudo se encaixou naquilo que espera para esta temporada. “Agora é desenvolver um bom trabalho e brigar pelo título da categoria 1A”.

Paulo Bento também estará na disputa dos Campeonatos Metropolitano e Paranaense de Marcas. As duas competições têm a etapa de abertura da temporada no dia 14 de abril, em Cascavel.

Felipe Carvalho estreia no autódromo de Londrina

Destaque da temporada do ano passado, quando foi vice-campeão da categoria 2B, o cascavelense Felipe Carvalho irá estrear no Autódromo de Londrina neste sábado, quando disputará a etapa de abertura da temporada 2019 do Turismo Nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6. Neste ano ele irá competir na categoria 1A com um Chevrolet Onix.

“Será a primeira vez que vou correr no Autódromo de Londrina. Mas acredito que a adaptação será rápida porque a equipe Sensei tem muitas informações do circuito”, informa Felipe.

Já Caíto Carvalho, irmão de Felipe, irá competir com um HB20, também na categoria 1A. Caíto já participou da Cascavel de Ouro com o HB20, quando chegou a liderar a prova. Por esse motivo, mostra-se confiante na conquista de um bom resultado em Londrina.

Outros cascavelenses

Cascavel terá outros dois representantes neste sábado em Londrina. Edoli Caus correrá em dupla com o curitibano Guto Baldo, com um Chevrolet Corsa; e Leandro Zandoná vai à pista com um Ford Ka. Os três irão competir na categoria 2A.

Brasileiro de Rali inicia com seis cascavelenses

O Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade de 2019 terá início no próximo mês no Rio Grande do Sul com a disputa do Rali de Estação. A 19ª edição da prova será de 11 a 14, com a participação de seis cascavelenses.

Entre os cascavelenses está a dupla campeã 2018 da categoria RC4, Sandro Suptitz e Eduardo “Lobinho” Ortolan, que competem com um Volkswagen Gol na principal categoria para veículos 4×2.

Suptitz conta que está tudo pronto para a temporada 2019. O carro está na fase final de revisão na Rally Center, que, após o treino no fim de fevereiro, apenas alguns detalhes foram necessários. “Estamos prontos para brigar pelo bi e ainda nesta semana devemos começar a plotagem do carro e acertar os últimos patrocinadores para a temporada. Vamos a estação com o objetivo de somar pontos. Estação tem especiais fantásticas, com trechos rápidos com muito público”, diz Suptitz.

Outra dupla de Cascavel é formada por Marcos Valandro e Dario Driessen a bordo de um Volkswagen Gol na categoria RC4. A dupla é experiente e considerada “dinossauros do rali”.

Quem volta ao grid em 2019 é o navegador cascavelense César Valandro, que por anos navegou ao lado do piloto Rafael Tulio, onde fizeram história com títulos nacionais e com participação em provas na América do Sul e na Europa. César leva toda sua experiência de navegador para formar dupla com o gaúcho José Barros Neto com um Peugeot 207 na Categoria RC4.

Para fechar o grupo de cascavelenses, o navegador Robson Schuinka forma dupla com o piloto curitibano Joel Kravitchenko, na categoria RC5, com um Peugeot 206.

A equipe Rali Cascavel Motorsport tem apoio para a temporada 209 de Auto Escola Senna, Beux Import, Bar do Didi, Auto Posto Texas, Incafibra, Jângal Craft Beer, Rei do Pão, Ótica Curitiba, Cia Turismo e Incafibra.