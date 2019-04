Coluna Bandeirada do dia 24 de abril de 2019

Croce será o único no Porsche SuperCup

Fernando Croce tem muito o que comemorar. O paulista assinou para disputar a temporada 2019 no Porsche SuperCup, que tem seu calendário no mesmo evento da Fórmula 1. Ao todo, são nove etapas nos principais circuitos da Europa, com a grande final acontecendo no México. Para Croce, que teve passagens por grandes categorias como a Stock Car, a Fórmula 3, o Brasileiro de Turismo e já disputou na Europa o GT Italiano e a Lamborghini Super Trofeo, esse é um grande momento na sua carreira.

Paraná abre temporada de arrancada em Toledo

O Paraná abre a temporada de arrancada neste fim de semana, quando Toledo, na região oeste do Estado, sedia a primeira etapa do Campeonato Paranaense e do Sul-Brasileiro de Arrancada de 201 Metros. As provas serão na pista do Autódromo Rafael Sperafico, com promoção e organização do Automóvel Clube de Toledo e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

O Campeonato Paranaense de Arrancada de 201 Metros deste ano será disputado em cinco etapas. A temporada será aberta em Toledo, neste fim de semana, e termina nos dias 16 e 17 de novembro, em Maringá, na pista do Race Park.

Calendário do Paranaense de Arrancada de 201m

27 e 28 de abril – Toledo

27 e 28 de julho – Maringá

31 de agosto e 1º de setembro – Cascavel

19 e 20 de outubro – Campo Mourão

16 e 17 de novembro – Maringá

Paulo Bento tem bom início de temporada

Paulo Bento tem um bom início de temporada. Ele venceu a categoria Marcas A na abertura do Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel, disputada no último dia 14 no Autódromo Zilmar Beux. Ele também conquistou o segundo lugar no Campeonato Paranaense.

Com a vitória, Paulo Bento somou 40 pontos para a classificação do campeonato. Thiago Klein, também de Cascavel, conquistou o segundo lugar e aparece na vice-liderança do campeonato, com 25 pontos. Valmor Weiss, de Curitiba, é o terceiro colocado no campeonato, com 24 pontos; Marcelo Beux (Cascavel) aparece em quarto, com 23; e a dupla Rômulo Molinari/Alexandre Frankemberg (Curitiba) ocupa a quinta colocação, com 10 pontos.

Marcas B

Na categoria Marcas B, Sextilio Hans Júnior, de Chapecó (SC), levou a vitória e somou 40 pontos na classificação do campeonato. O cascavelense Gustavo Camilo dos Santos conquistou a segunda colocação, com 30 pontos; e a dupla Marcos Cortina/Marcelo Marcellos, também de Cascavel, está em terceiro, com 24 pontos.

Transcatarina

A SC Racing – empresa organizadora do Transcatarina – anunciou a criação da categoria Pais e Filhos e, como o próprio nome já diz, é específica para participantes do gênero familiar “Pais e Filhos”. A 11ª edição do evento será realizada de 9 a 13 de julho, entre as cidades de Fraiburgo e Blumenau (SC), com pernoite em Rio Negrinho (o segundo município de parada será definido nos próximos dias). As inscrições estão abertas no site www.transcatarina.com.br e, até o momento, 170 carros estão confirmados no grid.

Pedro Lecheta

Pedro Lecheta deixou o hospital no início da noite de segunda-feira e se recupera em casa. Está fazendo tratamento no joelho da perna direita e está praticamente descartada a hipótese de trombose.

Ibiapina

Animado com a participação em uma disputa internacional, o curitibano Alfredinho Ibiapina estreia no traçado do Velopark nesta semana. De amanhã a sábado, o Kartódromo de Nova Santa Rita, Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), recebe a primeira etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart, uma das competições mais importantes do Brasil, que, nesta temporada, volta a ser disputada em três rodadas. Ibiapina será um dos representantes do Paraná na categoria Cadete.