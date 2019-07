Coluna Bandeirada do dia 23 de julho de 2019

Paraná faz três campeões na 1ª fase do Brasileiro de Kart

Com a segunda maior delegação, com 47 inscritos (São Paulo teve 55), o Paraná fez três campeões na primeira fase do Campeonato Brasileiro de Kart, encerrada sábado, no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. A segunda fase tem hoje o primeiro dia de treinos e segue até sábado.

O primeiro paranaense a comemorar o título sábado foi Filipe Vriesman, na categoria Mirim. Depois Cadu Bonini sagrou-se campeão da categoria Júnior Menor e Rafael Smaniotto encerrou a festa conquistando o título da categoria F-4 Graduados. Filipe é de Carambeí, Smaniotto de Foz do Iguaçu e Cadu reside em São Paulo.

O Paraná teve outros 11 pilotos no pódio, sendo três em terceiro, três em quarto e cinco em quinto.

Resultados dos paranaenses na 1ª fase do Brasileiro de Kart

Categoria Cadete

Pos. Pilotos

4º) Firás Fahs

5º) Alfredinho Ibiapina

9º) Akyu Myasava

17º) Romullo Ribas

22º) Alexandre Mota Filho

25º) Ana Beatriz M. Zanella

35º) Derlis J. N. Guerrero

Categoria Codasur

3º) José Luiz Muggiati Neto

5º) Murilo Fiore

8º) João Luís Pocay

10º) Carlos Saderi

11º) Júnior Flores

24º) Luiz Badiz Berbel

26º) Pedro Felipe Perdoncini

33º) Isabelly Cruz

Categoria Júnior

3º) Samuel Cruz

4º) Luis Trombini

8º) Raphael Futsuki

14º) Idilson Branco

18º) Valdemar M. Delatorre Filho

Categoria Júnior Menor

1º) Cadu Nonini

8º) Rafael Balvedi Vasco

16º) Gabriel Bonilha Rafael

22º) Nicolas Men De Oliveira

24º) Alejandro Samaniego

Categoria Super F-4

5º) Cauã Paulo Mendes

7º) Guilherme A. de Bellis

Categoria Mirim

1º) Filipe Vriesman

5º) Pedro Capobianco

Categoria F-4 Sênior

3º) Leonardo Torres

6º) Renato Cavalcante

7º) Eduardo Giglio

9º) Eduardo O. Neves

13º) Lucas do Valle

15º) Guilherme Zimermann

18º) Jeferson Tierling

23º) João Rapcham

27º) Heleno C. Oliveira Neto

28º) Carlos A. M. Júnior

32º) Aline F. Morelatto

33º) Tiago A. R. Schweiger

Categoria F-4 Graduados

1º) Rafael Smaniotto

4º) Lucas Silva Trancozo

5º) Gustavo Ramon Marques

13º) Rodrigo H. Vicente

Segunda fase

Hoje será o primeiro dia de treinos da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Kart, que está sendo disputado no Kartódromo Delci Damian. Nesta fase serão disputadas as categorias Graduados, Sênior A, Cadasur Júnior, KZ Graduados, Super Sênior Máster, Super Sênior, Novato, Internacional OK, Sênior B e F-4 Super Sênior/F-4Super Sênior Master.

Akyu Myasava dá show na Cadete

Correndo em casa, Akyu Myasava, da equipe EMS Farmacêutica/Flabom Têxtil, deu um show na categoria Cadete e realizou 25 ultrapassagens durante as 15 voltas da prova. Em virtude de um acidente na Pré-Final de sexta-feira, Akyu largou em 34º concluiu a prova na nona colocação.

Akyu começou a dar espetáculo na primeira volta, com oito ultrapassagens. Foi de 34º para 26º. Na segunda pulou para 24º, para 22º na terceira, para 19º na quarta e para 18º na quina volta. Na sexta volta não fez ultrapassagem e na sétima chegou à 17ª colocação. Subiu para 15º na oitava volta, para 23º na nona e para 12º na 10ª. Na 11ª volta não passou ninguém. Na 12ª foi a 10º e na 13ª chegou à nona colocação, ficando na posição até a bandeirada final.

Firás Fahs conquista o 4º lugar

Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, foi a sensação na categoria Cadete na primeira fase do Campeonato Brasileiro de Kart, encerrada sábado, em Cascavel. Ele conquistou o quarto lugar, mas ficou com o gostinho do título. Foi muito cumprimentado por sua atuação.

Firás largou em sétimo e partiu para o ataque. Subiu para sexto ao completar a primeira volta, para quinto na segunda volta, para quarto na terceira, para terceiro na quarta volta e chegou à vice-liderança ainda na 12ª volta. Na penúltima volta tentou assumir a ponta, quando o então líder Gabriel Koenigkan fechou porta. Na manobra, o kart de Firás pegou o bico da zebra, pulou, sendo tocado por Lucas Medeiros que estava atrás e esbarrou em Koenigkan. Lucas aproveitou para passar os dois. Koenigkan ainda se manteve em segundo, enquanto Firás perdeu o terceiro lugar para o mineiro Lucas Moura.