Coluna Bandeirada do dia 23 de agosto de 2019

Firás inicia preparação para a Copa Brasil

Depois de ser destaque no Brasileiro de Kart, quando conquistou o quarto lugar da categoria Cadete, e vencer a terceira etapa do Campeonato Citadino de Foz do Iguaçu há duas semanas, Firás Fahs disputa no próximo sábado a terceira etapa da Copa SPR, no kartódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina. A prova marca o início da preparação do piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção para a Copa Brasil, marcada para 7 até 12 de outubro, no Beto Carrero.

Firás destaca que a preparação para a Copa Brasil será um pouco diferente do Brasileiro porque a maioria dos treinos será em Foz do Iguaçu, mas, além da etapa deste fim de semana da Copa SPR, ele disputará a próxima, quando será Open da Copa Brasil e fará também alguns treinos privados no circuito catarinense. O primeiro será já no próximo domingo. “Vamos ficar no Beto Carrero neste domingo para testarmos algumas combinações de acertos”, destaca Firás Fahs.

Leist está animado para oval de Gateway

Após o longo GP de Pocono, a Indy desembarca neste fim de semana em Gateway, palco de mais um circuito oval na temporada. A antepenúltima etapa do ano será realizada na noite deste sábado. A característica do traçado oval com curvas mais fechadas anima o brasileiro Matheus Leist, que faz sua segunda temporada completa na equipe AJ Foyt. “Estou com uma expectativa muito grande para voltar ao circuito de Gateway. É uma pista bem bacana, um dos ovais mais curtos que temos na temporada e acredito no bom setup do carro como base para trabalharmos ao longo do fim de semana”, diz Leist, que tem Tony Kanaan como companheiro de equipe na Foyt.

Leonardo Sanchez só pensa em pontuar na Stock Light

Depois das férias de dois meses e meio, a Stock Light está de volta com a realização da quarta etapa da temporada 2019 no próximo fim de semana, com rodada dupla no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre os competidores que estão ansiosos pelo ronco dos motores está Leonardo Sanchez, da equipe MRF Racing/EMS Farmacêutica/PGG/RV Imola. Sua meta para essa etapa será continuar pontuando. Ele marcou pontos nas seis provas das três primeiras etapas. Está em 18º na classificação do campeonato, com 30 pontos. “Confesso que estou ansioso para acelerar depois de quase três meses de interrupção prevista no calendário. O objetivo é continuar fazendo boas corridas e pontuando. Interlagos é um autódromo que já andei e isso me ajudará e permitirá galgar uma boa colocação nas duas corridas. Vai ser uma etapa interessante para a MRF”, acentua Leonardo Sanchez.

Programação

A programação da Stock Light em Interlagos começa nesta sexta-feira, com um treino extra, a partir das 8h30; e mais dois treinos livres, que serão a partir das 10h40 e das 15h30. No sábado, haverá um treino livre a partir das 8h e o treino classificatório terá início às 11h. A Corrida 1 da etapa paulista tem largada prevista para as 14h15. A Corrida 2 será no domingo, com largada programada para as 8h15.

Rali Sertões

A 27ª edição do Sertões – maior competição de rali das Américas – começa amanhã, em Campo Grande (MS), e serão percorridos 4.857 km até a chegada, dia 1º de setembro, em Aquiraz (CE). Este ano, a grande novidade em relação aos carros de apoio é que estarão todos conectados com a tecnologia da Smart Driving Labs – empresa especializada em soluções de software e hardware para coleta, análise e interpretação de dados telemáticos automotivos.

Enduro FIM

O Campeonato Paranaense de Enduro FIM realiza a sexta etapa do calendário 2019 neste domingo. O palco das disputas será Astorga, município na região noroeste, que sedia o evento pela terceira vez. Pilotos podem se inscrever pelo site da Federação Paranaense de Motociclismo, no link https://fprm.com.br/inscricao/13200. Ao todo, mais de 100 pilotos devem prestigiar a prova. Eles irão encarar quatro voltas em cinco especiais, que somam mais de 13 quilômetros, incluindo um cross teste. O roteiro é diverso, explorando trechos em mata, lavouras e plantações de eucaliptos, com a presença de muitas pedras.

Rio Negrinho

A cidade de Rio Negrinho, em Santa Catarina, é a próxima sede do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade. Organizada pelo Jeep Clube de Rio Negrinho, o 2º Rali Rio Negrinho terá o parque de apoio montado no estacionamento do ginásio de Esportes José Brusky Júnior, mais conhecido como Briskão. Ali estarão os boxes de aproximadamente 30 duplas, divididas nas categorias RC2, RC4, RC3 e RC5. As inscrições estão abertas pelo site www.rallybr.com.br.