Coluna Bandeirada do dia 14 de setembro de 2019

Eric Granado

O GP Octo di San Marino e della Riviera di Rimini receberá neste fim de semana a terceira e a quarta etapa da MotoE. O brasileiro Eric Granado está otimista para a rodada dupla italiana. A Corrida 1 será neste sábado, com largada às 11h14 (horário de Brasília), e a Corrida 2 neste domingo, com largada às 5h05.

Pato Branco

A segunda etapa do Campeonato Pato-Branquense de Kart será disputada neste sábado e domingo, no Kartódromo Ayrton Senna.

Pietro Fittipaldi

O brasileiro Pietro Fittipaldi disputará a penúltima rodada dupla da DTM neste fim de semana em Nurburgring, circuito histórico da Alemanha que já recebeu 40 Grandes Prêmios de F1. O piloto da equipe WRT Audi Sport correu no traçado na World Series há dois anos, quando foi campeão da categoria de monopostos. A Corrida 1 será neste sábado, com largada às 8h30 (horário de Brasília), e a 2 neste domingo, também com largada às 8h30.

Augusto Farfus

Após passar pela África e pela Europa, o WTCR – a Copa do Mundo de carros de turismo da FIA – chega à Ásia para a sétima etapa do Campeonato. O continente irá receber as últimas quatro rodadas do ano, começando pela China, e seguindo depois para Japão, Macau e Malásia. O palco do desafio deste fim de semana é o circuito de Ningbo, que é uma novidade para Augusto Farfus. Apesar disso, o curitibano chega confiante em manter a boa fase, em busca de seu terceiro pódio consecutivo, após triunfar em Nürburgring e Vila Real.