Coluna Bandeirada do dia 10 de julho de 2019

Felipe e Caíto Carvalho visam ao TOP 5 da Copa HB20 em Minas

Os cascavelenses Felipe e Caíto Carvalho disputam sábado e domingo a terceira etapa da Copa HB20 no Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais. Os irmãos da equipe Sensei/CVC/KMK Empreendimentos/Newtech Informática/Polina miram o TOP 5 da classificação do campeonato na categoria PRO. Felipe é o sétimo colocado, com 25 pontos e Caíto o décimo, com 20.

Felipe adianta que a estratégia para as duas provas será montada de acordo com os treinos de sexta-feira. “Depois dos treinos de sexta, veremos se será melhor eu fazer a corrida do sábado ou o Caíto. Vamos trabalhar por um bom resultado, que nos leve a figurar entre os cinco primeiros colocados na classificação do campeonato”, frisa Felipe.

Felipe também adianta que irá pedir revisão da pontuação aos organizadores da competição. Ele não entende porque correndo em dupla, ele tem 25 pontos e Caíto, 20. “Acho que tem alguma coisa errada e tiraremos as dúvidas em Curvelo”, completa Felipe.

Motovelocidade

Depois de cinco anos de pausa, o Campeonato Paranaense de Motovelocidade voltou. A abertura da temporada 2019 será nos dias 20 e 21 deste mês, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Inscrições seguem abertas, pelo telefone (45) 99952-2360.

Osvaldo Drugovich muda de categoria no Brasileiro de Kart

Aos 60 anos, Osvaldo Drugovich Júnior, de Maringá, está entre os paranaenses que poderão gritar é campeão no Campeonato Brasileiro de Kart, que começa na próxima segunda-feira, no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Inscrito inicialmente na categoria Super Sênior, ele decidiu mudar para a categoria Super Sênior Máster, que será disputada na segunda fase, a partir do próximo dia 22.

Júnior Drugovich adianta que ainda não escolheu qual chassis irá utilizar, mas o motor já está definido. Será do cascavelense Renato Tibola. “Agora é só torcer para que nas provas não tenhamos problemas técnicos ou batidas como aconteceram na última etapa do Metropolitano e no Open”, destaca Drugovich.

Raijan Mascarello

A quarta etapa do Mercedes-Benz Challenge será disputada sábado e domingo no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), e será a chance ideal para o atual campeão da competição se recuperar dentro do campeonato. No ano passado a pista mineira viu a vitória de Raijan Mascarello. “Apesar da vitória na temporada passada tive algumas dificuldades com o traçado. Mas, agora, é uma outra história, um outro momento. Estamos chegando à metade do campeonato e os resultados não estão bons e por algumas condições anormais. Então, é hora de virar o jogo, tirar a zica”, avalia Raijan.

Reginaldo Leme

Reginaldo Leme, referência no jornalismo automobilístico no Brasil, fará uma palestra em Cascavel durante o 54º Campeonato Brasileiro de Kart. Será no dia 22 deste mês, quando falará aos pilotos sobre o prosseguimento de carreiras. Natural de Campo Grande, Reginaldo iniciou sua carreira no Jornal Estado de São Paulo, em 1968 e, desde 1972, está na Rede Globo. Reginaldo atuou diretamente na cobertura dos oito títulos mundiais que o Brasil conquistou na Fórmula 1 e, atualmente, conta com a presença em mais de 700 Grandes Prêmios, dos mais de 1.000 já realizados.

Transcatarina

O frio da serra catarinense já passou e as temperaturas estão mais atraentes para pilotos e navegadores que estão em Fraiburgo, localizada na serra do contestado. A partir dessa terça-feira (9), centenas de pessoas darão vida ao 11º Transcatarina que só terminará no próximo sábado, 13, na cidade de Blumenau, com a festa de encerramento na Vila Germânica. Os pernoites serão em Caçador e Rio Negrinho. O dia de hoje será cheio de atividades, com o briefing entre organização e participantes às 10h, e posteriormente, o briefing dividido por categorias.

A partir das 15h30 será realizado o prólogo para as categorias de competição, que definirá a ordem de largada para a primeira etapa do rali e, para encerrar o dia, às 19h30, haverá o jantar de abertura do 11º Transcatarina.