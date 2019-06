Coluna Bandeirada do dia 05 de junho de 2019

Marcos Fernandes tem novo patrocinador para o Brasileiro

A quebra do motor e do chassi na última etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel não tirou a confiança de Marcos Fernandes dos Santos para o Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado em Cascavel de 15 a 27 de julho, quando irá competir na categoria Sênior A. Marcos acaba de fechar contrato de patrocínio para a mais importante competição nacional de kart.

Segundo Marcos Fernandes, além da JFS Guindastes, que lhe acompanha por toda sua carreira, ele passará a estampar no seu kart e no macacão as cores da Transdesk. A estria do novo patrocinador será já no Open do Brasileiro, a ser disputado de 27 a 29 deste mês. “É muito importante para um piloto ter a confiança de patrocinadores. Será uma motivação a mais para o Brasileiro”, afirma Marcos Fernandes, que em 2016, também competindo em Cascavel, sagrou-se campeão da categoria Sênior B na Copa Brasil de Kart.

Sobre a final do Metropolitano, disputada no dia 25 do mês passado, Marcos diz que, mesmo com os problemas, o saldo é positivo porque testou vários itens que serão importantes para o Brasileiro.

Só problemas em Erechim

Sandro Suptitz/Eduardo Ortolan, dupla de Cascavel, que disputou o Rali de Erechim no último fim de semana, só teve problemas. No sábado teve uma quebra da embreagem e um pneu furado. No domingo, uma pane elétrica impediu os campeões da categoria RC4 do ano passado continuarem na prova. De consolo ficou a excelente performance da sexta-feira, quando venceram o Super Prime da RC4. O Rali de Erechim foi válido pelo Campeonato Sul-Americano, pelo Brasileiro e pelo Gaúcho de Velocidade. A próxima etapa do Brasileiro, a terceira da temporada, está marcada para Lençóis Paulista, de 26 a 28 de julho.

Paulo Bento vai ao pódio em Curitiba

O cascavelense Paulo Bento conquistou um pódio na categoria Marcas A na segunda etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade, disputada sábado e domingo em Curitiba. Ele foi o quarto colocado na prova de domingo. Na prova de sábado, conquistou o sétimo lugar.

Paulo voltou a Cascavel satisfeito com os resultados e confiante para a sequência do campeonato. Ele diz que depois da etapa de Curitiba as chances de título ficam mais reais.

Paulo explica que o líder do campeonato, Rafael Barranco, foi o quarto colocado na bateria de sábado e abandou a de domingo. “A classificação do campeonato ficou mais embolada e tudo passa a depender de nossas forças. A competição ficará mais empolgante”, acentua Paulo Bento.

O Campeonato Paranaense de Velocidade prossegue nos dias 29 e 30 deste mês em Londrina.

Velocross

A terceira etapa do Campeonato Paranaense Pro Tork de Velocross será disputada sábado e domingo em Quitandinha, município localizado a 80 quilômetros de Curitiba. Essa é a terceira temporada consecutiva em que a cidade recebe uma prova do Estadual. As corridas ocorrem na pista Castelo do Matão, que possui 1.300 metros de extensão, dez curvas e predomínio de trechos de alta velocidade.

Sprint Race

A Internacional Cup da Sprint Race, com provas marcadas para os autódromos de Homestead-Miami, no dia 30 deste mês, e Sebring, no dia 7 de julho, terá uma estrela internacional em seu grid: trata-se do italiano Max Papis, que já competiu na Fórmula 1, na Indy e na Nascar. O piloto está curioso para conhecer e acelerar pela primeira vez o SR nº 19 (Chelsea-Burgers e Skakes), o qual revezará com o piloto Rafael Seibel que faz parte do elenco da categoria desde o ano passado.

Ibiapina

Uma corrida emocionante. Uma recuperação à altura de uma final de competição internacional no Kartódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS), no último sábado. O curitibano Alfredinho Ibiapina (Orcali) saiu do 25º lugar do grid, formado por 36 participantes, para o terceiro degrau do pódio da Cadete, no Campeonato Sul-Americano de Kart 2019.