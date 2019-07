Coluna Bandeirada do dia 05 de julho de 2019

Edivan Monteiro lamenta acidentes

Os acidentes prejudicaram o cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel/Sicob, no Open do Campeonato Brasileiro de Kart, encerrado sábado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Ele terminou em décimo na categoria Super Sênior e lamenta os acidentes, o primeiro deles na primeira curva após a largada na primeira bateria.

Edivan largou em oitavo, foi 13º na primeira bateria, nono na segunda e 13º na segunda. “Os acidentes impediram de buscar um lugar no pódio. Já levei uma pancada logo após a largada. Mesmo assim o chassis Thunder mostrou ser competitivo e continuo confiante para o Campeonato Brasileiro. Vamos se concentrar e torcer para não levar novas bordoadas”, afirma Edivan Monteiro.

Arrancada

O Campeonato Paranaense de Arrancada de 201 Metros terá prosseguimento nos dias 27 e 28 deste mês, com a realização da segunda etapa. A competição será disputada na pista do Race Park, em Maringá.

Transcatarina já tem 187 carros inscritos

O Transcatarina já conta com 197 veículos 4×4 de diversas marcas e modelos, conforme divulgou a SC Racing, empresa organizadora do evento. A competição começa na próxima terça-feira (9) e vai até o dia 13, tendo representantes de nove estados. Serão aproximadamente 800 quilômetros entre as cidades de Fraiburgo e Blumenau, com pernoites em Caçador e Rio Negrinho.

E todo ano novas pessoas entram para a família do Transcatarina… Sejam veteranos do off-road ou não, mas a cada edição novos adeptos são recebidos e contagiados pelo clima do evento. E eles estão em todas as categorias, sendo de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Light e Turismo Iniciante) e de passeio, com a Passeio Radical – restam apenas três vagas (a categoria Adventure já está lotada).

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.transcatarina.com.br.

Recordes

O Campeonato Brasileiro de Kart, a ser disputado de 15 a 27 deste mês, em Cascavel, deverá bater vários recordes. Entre eles o maior número de campeões brasileiros na competição. Levantamento feito pelo jornalista gaúcho Erno Drehmer, do portal Kart Motor, dos 440 inscritos antecipados, 56 pilotos que estarão em Cascavel já ostentam a láurea de ser campeão brasileiro. Somados, serão 103 títulos na pistas.

Os recordistas

Três desses campeões somam sozinhos 24 títulos e deverão, mais uma vez, serem uma das atrações em Cascavel. Já aquela briga particular para ver quem sai dessa edição do nosso mais importante campeonato como o maior vencedor da história deverá se repetir. Renato Russo, nove vezes campeão, competirá na Super Sênior, enquanto André Nicastro buscará superar seus oito títulos competindo na Codasur, na Graduados e na OK Internacional. Olin Galli, por sua vez, já venceu o Brasileiro em sete oportunidades e também competirá na Codasur, na Graduados e na OK Internacional.

Em Cascavel

Dois pilotos, cada um campeão brasileiro uma vez em sua carreira, competirão em Cascavel buscando repetir 2012. Foi exatamente no Kartódromo Delci Damian que Bruno Bertoncello e Doglas Pierosan conquistaram o Campeonato Brasileiro na Sudam Júnior e na Super Sênior na última vez que o evento passou pela cidade paranaense. Os dois, aliás, são os únicos campeões brasileiros daquele ano em Cascavel que ainda estão em atividade como pilotos no kart.

GT Cup Open

A dupla brasileira formada pelos pilotos Márcio Basso e Guilherme Salas disputará, neste fim de semana, a terceira etapa da GT Cup Open, uma das principais competições europeias de carros de turismo. A competição será realizada no circuito de Hungaroring, na Hungria, que também é palco de corridas das principais competições internacionais, incluindo a Fórmula 1.