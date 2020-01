Coluna ADI do dia 8 de janeiro de 2019

Rodovias

O Estado investiu R$ 600 milhões nas rodovias paranaenses em 2019. Foram R$ 262,5 milhões em obras, como duplicações, pavimentações, construção de viadutos, pontes e trincheiras, terceiras faixas, marginais e acostamentos, e R$ 336,4 milhões em serviços de conservação. “Graças à organização financeira do Estado, já podemos contar com essa agenda de investimentos nas rodovias paranaenses. E com os bons resultados acumulados, vamos investir ainda mais em 2020”, afirma Sandro Alex, secretário estadual de Infraestrutura e Logística.

Educação

O governo do Paraná investiu R$ 650 milhões em infraestrutura escolar em 2019. Quase R$ 190 milhões foram destinados para obras em 413 prédios escolares: reformas para revitalização das escolas, ampliações de espaços e a construção de novas unidades.

***Voos em PG

O Aeroporto Municipal de Ponta Grossa registrou 51.051 embarques e desembarques em 2019 – 21% a mais que em 2018. A expectativa é de que em 2020 o bom resultado cresça com os voos diários com destino a São Paulo que se iniciam nesta sexta-feira (10). O secretário José Loureiro (Indústria e Comércio) afirma que a compra de equipamentos para pouso e decolagem e a liberação de R$ 35 milhões que serão investidos na reforma e na ampliação do terminal de embarque de passageiros e em melhorias na pista contribuíram muito para o aumento no número de passageiros.

Recorde

A Polícia Rodoviária Federal bateu recorde na apreensão de drogas em 2019 no Paraná. Foram 62,9 toneladas recolhidas pelos policiais, o maior volume em toda a série histórica da PRF.

Audiências públicas

Em relatório da Assembleia Legislativa, as 94 audiências públicas debateram temas como violência contra a mulher, cicloturismo, políticas sociais e patrocínio para o esporte, segurança alimentar e o uso de agrotóxicos, meio ambiente, garantia de área livre da febre aftosa e o combate ao suicídio. Um ano de muito trabalho, que terá continuidade em 2020.

Correios

O presidente Jair Bolsonaro declarou que seu desejo era vender os Correios. “Se pudesse privatizar hoje, privatizaria. Mas não posso prejudicar o servidor dos Correios. É isso!” O presidente concluiu que é preciso buscar solução para a condição financeira degradante que o País vive e que isso vai ser devagar.

Hortas urbanas

As hortas urbanas, que nunca deixaram de existir nas cidades do interior, têm se multiplicado nas grandes cidades. Em Curitiba, por exemplo, uma área embaixo de torres de transmissão de energia elétrica – que era cheia de entulho – tornou-se uma horta comunitária que integra um projeto da prefeitura. Mais de 7,5 mil pessoas consomem o que é plantado no local. Na capital, segundo a prefeitura, há 30 hortas como essa.

Descredenciamento

Entre 2010 e 2019, exatos 2.127 hospitais privados fecharam as portas no Brasil. Metade dos hospitais que fecharam atendia pelo SUS e 60% deles se localizavam em cidades com menos de 500 mil habitantes. O levantamento é da Confederação Nacional de Saúde.

É muito candidato

A menos de dez meses da eleição de outubro, a lista de pré-candidatos às prefeituras das capitais brasileiras já ultrapassa a marca de 200 postulantes. O número pode aumentar, uma vez que ainda não há certeza sobre a criação da Aliança pelo Brasil nem sobre os candidatos que serão apoiados de fato pelo presidente Jair Bolsonaro, que abandonou o PSL. Só em Curitiba são três pré-candidatos.