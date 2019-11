Coluna ADI do dia 6 de novembro de 2019

Vim, vi, venci

“Vim, vi, venci” conta a história do ex-governador Paulo Pimentel que assumiu o governo do Paraná com apenas 37 anos. O livro, que será lançado segunda-feira (11), em Curitiba, é narrado pelo empresário e escrito por Cleverson Garrett. “Eu quis mostrar o Paulo Pimentel de antes da história que todos conhecem, ou seja, sua infância, juventude, formação familiar. Revisitei toda sua fascinante trajetória de vida”, explica Garrett.

Inovação

Inovação é a chave para o crescimento do Brasil. O custo e a falta de financiamento são os dois fatores que mais dificultam avanços, segundo levantamento da CNI Brasil. O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) fez alerta à necessidade de avanço apresentada pelas indústrias brasileiras, “Precisamos fortalecer a indústria, maior geradora de riqueza do País. Por mais incentivos em ciência e tecnologia”.

***Repar

Com grande interesse de investidores, a venda do primeiro grupo de refinarias da Petrobras ficou para 2020, E a grande estrela do conjunto de refinarias é a paranaense Presidente Getúlio Vargas, a Repar, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A apenas uma hora e meia do Porto de Paranaguá e a menos de três horas do Porto de Itajaí, dois dos principais do País, a Repar é tida como a mais estratégica de todo o conjunto de oito unidades que serão privatizadas.

Moro temido

Em dez meses, o ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança) virou o terror das facções criminosas. Em números atuais, Moro já isolou 307 bandidos de facções em presídios federais. O ministro vai ser agraciado com o título “honoris causa” do Centro Universitário Dinâmica Cataratas durante o encontro dos ministros de Segurança do Mercosul.

Contra as drogas

A deputada Christiane Yared (PL) alertou sobre os riscos do uso de entorpecentes, uma das principais causas de morte no trânsito. “É um problema de saúde pública e a preocupação é quanto o processo em julgamento no STF pela descriminalização do porte e uso de drogas. Nosso medo é que isso abra uma brecha para a liberação total das drogas”, disse Christiane Yared ao participar da marcha contra as drogas,

Mundo Senai

Para despertar interesse pelas profissões industriais, a Fiep, através do Senai do Paraná, promove a 11ª edição do Mundo Senai nos dias 21 e 22 de novembro. O encontro oferece oficinas, palestras, workshops, feira de profissões e orientação profissional,

Conservação

A PR-092, entre Jaguariaíva, Arapoti, nos Campos Gerais, até Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, passa por revitalização executada pelo DER-PR. Mais de 82 mil moradores das três cidades serão atendidos com as melhorias. “As três cidades vão poder contar com uma rodovia em melhores condições para escoar sua produção, principalmente de soja, trigo e milho, sem falar em suas criações de aves e rebanhos de suínos e bovinos”, diz o secretário Sandro Alex (Infraestrutura e Logística).