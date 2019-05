Coluna ADI do dia 28 de maio de 2019

Cida se movimenta

No sábado (25), Cida Borghetti (PP) participou de três eventos políticos em Curitiba. Logo cedo, a ex-governadora foi à posse da nova diretoria do DC (antigo PSDC). O maringaense Valter Viana assumiu a legenda com a presença do presidente nacional, José Maria Eymael. Logo depois, Cida esteve na convenção do DEM, onde reforçou apoio ao prefeito Rafael Greca. À tarde, a ex-governadora reuniu mais de 300 mulheres de Curitiba, RMC e litoral no evento “Mulheres que inspiram Mulheres”, do Movimento Mulher Progressista.

Aumento proibido

O prefeito Delegado Caíque (PSDB) comemorou a decisão da Justiça que impediu o reajuste da tarifa da Sanepar em Paranavaí. “Diversas vezes fui chamado de aventureiro, demagogo e outras coisas que nem convém dizer. Porém, isso não me fez baixar a cabeça e desistir daquilo que sempre tive como propósito: defender o cidadão de Paranavaí. Essa liminar é a comprovação de que fazemos um trabalho sério e buscamos aquilo que é justo”, afirma.

Proibido II

A liminar concedida pela Justiça informa que, em caso de descumprimento da decisão, a Sanepar terá multa diária de R$ 5 mil, podendo chegar ao valor máximo de R$ 500 mil.

Maconha medicinal

O deputado Goura (PDT) promove na quarta-feira (29) audiência pública sobre o uso medicinal da maconha. “Mesmo com os resultados promissores do uso como medicamento, a burocracia, o preconceito e a falta de informação ainda são grandes obstáculos. É preciso lançar luz no debate sobre a regulação da cannabis medicinal”, defende Goura. Segundo ele, não há motivos para as restrições que os beneficiários dos medicamentos da maconha enfrentam no Brasil. “É uma situação absurda”, diz.

Maconha II

Já o STF deve retomar o julgamento da descriminalização do porte de drogas no começo de junho. O tribunal, conforme magistrados, deve descriminalizar o porte ao menos da maconha.

Apoio às reformas

Um grupo de entidades lançou campanha em apoio às reformas propostas pelo governo federal. A campanha – que prevê a instalação de outdoors em pontos estratégicos e banners em sites e redes sociais – terá como motes a defesa por mudanças no Sistema S e a aprovação da reforma da Previdência e do pacote anticrimes do ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública). “Apoiar as mudanças na Previdência, no sistema S e no combate da violência e da corrupção são situações fundamentais para o futuro e o dia a dia dos cidadãos”, disse Fábio Aguayo, presidente do Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares de Curitiba.

Faep eleva o tom

A Faep elevou o tom na defesa do setor aeroagrícola contra o projeto de lei que visa proibir a ferramenta aérea no Estado. Em editorial, a Faep chama a atenção duramente para as consequências imediatas que a medida provocaria. Entre elas, maior dificuldade de controlar pragas e doenças e a inviabilidade de culturas importantes, com a conta chegando à população: maior custo de produção = alimentos mais caros. “O campo não precisa deste retrocesso!!”.

Títulos cancelados

O TSE cancelou 2.486.495 títulos de eleitores por ausência nas três últimas eleições consecutivas. A maioria dos títulos cancelados está no Sudeste (1.247.066), seguido do Nordeste (412.652), Sul (292.656), Norte (252.108), Centro-Oeste (207.213) e 74.800 de eleitores residentes no exterior.

Mestrado de Dallagnol

O procurador federal Deltan Dallagnol retirou de seu perfil no twitter a informação de que é mestre em direito por Harvard. No Lattes, consta que Dallagnol concluiu nos EUA um curso de pós-graduação que foi revalidado como mestrado pela UFPR.