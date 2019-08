Coluna ADI do dia 28 de agosto de 2019

Joice candidata

O senador Major Olímpio, presidente estadual do PSL de São Paulo, convidou a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) – de quem era desafeto – para ser a candidata à prefeitura da capital paulista. Joice é jornalista, nasceu em Ponta Grossa e por anos trabalhou em Curitiba.

Fez bem

O deputado Romanelli (PSB) disse que o Estado acertou ao constituir a força-tarefa para investigar os contratos das seis concessionárias de pedágio que exploram os 2,5 mil quilômetros das rodovias do Anel de Integração: “O Paraná não pode baixar a cabeça para as concessionárias e precisa dar um basta nas concessões lesivas, nesses contratos cheios de amarrações que beneficiam grandes empreiteiras e sugam o setor produtivo, esfolando a população”.

Investigar a imprensa?

A Polícia Federal pediu à Justiça a busca e apreensão de documentos que indicassem a relação entre Maurício Ferro, ex-executivo da Odebrecht, com “jornalistas e veículos de imprensa”. A relação de qualquer pessoa com jornalistas é protegida pelo sigilo da fonte, diz a Constituição. Mesmo assim, a juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba, autorizou a medida.

***Quinta economia

Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, diz que o Brasil assume a presidência do Mercosul com a proposta de uma ampla revisão do funcionamento do mercado criado há 28 anos. “Os países do Mercosul equivalem à quinta economia do mundo. Desde sua fundação, as trocas comerciais do agrupamento multiplicaram-se quase dez vezes: de US$ 4,5 bilhões, em 1991 para US$ 44,9 bilhões em 2018”.

Fundo eleitoral

O Congresso Nacional vota hoje o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, que prevê um fundo eleitoral de R$ 3,7 bilhões. No ano que vem, serão eleitos em 4 de outubro os prefeitos e os vereadores dos mais de 5 mil municípios brasileiros.

Queremos ponte

Deputados, prefeitos e líderes do noroeste pediram ao governador Ratinho Junior a inclusão no pacote de obras do Estado da construção de uma ponte entre as cidades de São Pedro do Paraná e Taquarussu (MS). “Já temos o apoio do governo do Mato Grosso do Sul e agora o apoio do governador Ratinho Junior. Isso vai dar um novo impulso econômico para toda a nossa região, em especial ao extremo-noroeste”, disse o prefeito de Santa Cruz de Monte Castelo, Fran Boni.

Future-se

A Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados recebe hoje o ministro Abraham Weintraub (Educação) para debater o programa Future-se, lançado em julho pelo governo federal. O programa pretende reestruturar o financiamento do ensino superior público e sugere que as universidades e os institutos federais tenham autonomia de gestão, financeira e administrativa.

Meio ambiente

Pesquisa CNT/MDA aponta que 93,5% dos brasileiros consideram muito importante a preservação do meio ambiente, 83,4% afirmam que o aquecimento global é uma realidade e para 69% deve ter o equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico do País. O levantamento fez 2.020 entrevistas de 22 a 25 de agosto em 137 cidades de 25 estados.

Boca Aberta

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, a abertura de processo de cassação por quebra de decoro parlamentar do deputado Boca Aberta (Pros-PR). O processo foi aberto a partir de representação do deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), que acusa o paranaense de quebrar o decoro ao promover uma “blitz” surpresa em um hospital de Jataizinho, no norte do Paraná.