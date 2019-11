Coluna ADI do dia 26 de novembro de 2019

“Melhor momento”

O prefeito Chico Brasileiro (PSD) considera que 2019 é o ano que marcará o início de uma fase sem precedentes para Foz do Iguaçu. Com a participação de Itaipu, a cidade vive seu melhor momento com inúmeras obras. Um exemplo de investimento é transformar o Gramadão da Vila A em um parque municipal. Cita a conclusão do viaduto da Avenida Costa e Silva, na BR-277, antes do prazo inicial previsto, abril de 2020, e outras grandes obras estruturantes para o Município, as quais contam com o apoio dos governos estadual e federal e recursos disponíveis para convênios e patrocínios feitos pela Itaipu Binacional.

***Delegacia da Mulher

O governador Ratinho Junior encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei que trata do local onde vão funcionar a Delegacia da Mulher e o Instituto de Identificação de Foz do Iguaçu. A obra, que deve começar no início do ano que vem, será integralmente custeada por Itaipu. Segundo o deputado Hussein Bakri (PSD, os órgãos serão construídos em área de 3,5 mil metros quadrados.

Paraná na Bovespa

O governador Ratinho Junior participa nesta quarta-feira (27), em São Paulo, do Café com o Mercado. O evento da B3 (Bovespa) é destinado a investidores e abre espaço para que estados apresentem projetos de infraestrutura que podem interessar à iniciativa privada.

Centrais hidrelétricas

Com parceria entre a Aneel e o IAP vai mapear áreas de rios que ainda podem gerar energia elétrica. Essa parceria deve resultar em um mapeamento inédito, capaz de apontar as áreas mais indicadas para a instalação de pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras hidrelétricas. É o inventário participativo, um estudo técnico que considera os aspectos sociais e ambientais na hora de decidir se é interessante a instalação de um ou mais empreendimento em um determinado rio.

Fim do Dpvat

O deputado Michele Caputo (PSDB) fez o alerta sobre o fim do seguro Dpvat proposto pelo governo federal. Segundo ele, a medida terá impacto direto na saúde dos brasileiros, sobretudo aqueles que dependem do SUS em casos de urgência e emergência. “O fim do Dpvat deve retirar cerca de R$ 3 bilhões por ano do SUS. O recurso é repassado pelas seguradoras ao governo a fim de ressarcir despesas com vítimas de acidentes de trânsito. Sem esse dinheiro, a crise de financiamento da rede pública de saúde deve se agravar ainda mais”.

Crescimento

Segundo o Ipea, o PIB do setor agropecuário brasileiro deve crescer 1,4% em 2019. Para 2020, prevê-se avanço de 3,2% a 3,7%, com recordes de produção e exportação na lavoura e na pecuária.

Contra extinção

O deputado Romanelli (PSB) reiterou o apoio aos prefeitos do Norte Pioneiro que lutam contra a extinção das cidades com menos de 5 mil habitantes, conforme prevê a proposta apresentada pelo governo federal no Congresso. Na região, são 14 os municípios a serem extintos caso a proposta seja aprovada.