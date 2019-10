Coluna ADI do dia 25 de outubro

Campeão mundial

Tudo começou no Paraná em 2000 e hoje o Brasil é campeão da devolução de embalagens de produtos agroquímicos. Hoje, segundo o Instituto Nacional de Processo de Embalagens Vazias, o índice de devolução no Brasil é de 94%. Em segundo lugar no ranking mundial vem a Alemanha, com 70%, e, na sequência, o Canadá, com 65%. Do total recolhido, 97% são encaminhados à reciclagem.

Candidata

Tatiana Fruer, mulher do deputado Soldado Fruet (Pros), deve se candidatar à Prefeitura de Foz do Iguaçu. Tatiana passou a ser ativa nas redes sociais e está conversando com Pros e PP. Pesquisa interna do Pros coloca a mulher do deputado em segundo lugar nas pesquisas.

Na torcida

Alisson Wandscheer, presidente estadual e primeiro suplente do Pros, já está na torcida para que o deputado Homero Marchese, do mesmo partido, venha a concorrer e ganhar a eleição de prefeito em Maringá. Marchese está bem nas pesquisas. Wandscheer torce também para que Soldado Fruet dispute a prefeitura de Foz do Iguaçu. Em caso de eleição de Marchese ou Fruet, o presidente do Pros do Paraná assume definitivamente o mandato na Assembleia Legislativa em janeiro de 2021.

Também no Pros

O ex-prefeito Edgar Bueno vai se filiar ao Pros e disputar novamente a Prefeitura de Cascavel. Bueno já foi três vezes prefeito da cidade.

Encontro do PSB

O PSB do Paraná reúne os deputados estaduais e federais e a direção na próxima segunda-feira, 28, em Curitiba. O partido já estará com o mapa das cidades paranaenses onde terá candidaturas a prefeito ou a vice. Os deputados Aliel Machado e Luciano Ducci querem disputar, respectivamente, as prefeituras de Ponta Grossa e Curitiba.

Agrinho renovado

O presidente da Faep, Ágide Meneguette, e o governador Ratinho Júnior renovaram o convênio para a realização do Agrinho por mais quatro anos. Ratinho Junior afirma que o programa é “um patrimônio do Paraná”. O convênio prevê que a Faep disponibilize a metodologia do Agrinho às escolas estaduais e municipais, com ações que “propiciem o despertar da consciência da cidadania, o acesso a informações relativas à saúde e à preservação do meio ambiente com vistas à melhoria da qualidade de vida”.

Pacificar

“Nossa missão é pacificar o partido para restaurar os trabalhos no caminho de atender aos interesses da população. É preciso entender que o PSL é o partido do presidente. A grande maioria se elegeu graças ao apoio dele. Agora precisamos voltar a discutir a reforma tributária e administrativa”, disse o deputado Filipe Barros, pré-candidato do PSL a prefeitura de Londrina. A cotação de Filipe Barros está em alta no Planalto.

De camarote

O advogado Ogier Buchi e o empresário Wilson Picler assistem de camarote à crise no PSL e torcem pelo presidente Jair Bolsonaro. Buchi e Picler foram preteridos na disputa de 2018 (Buchi para governo e Picler ao Senado) e esperam que os bolsonaristas venham comandar o partido no Paraná, hoje sobre a direção do deputado Delegado Francischini.

Verão Maior

O governador Ratinho Júnior quer a maior operação de verão dos últimos tempos no Litoral e nas costas oeste e norte. A agenda terá eventos esportivos, culturais e artísticos e réveillon. O litoral terá fogos de artifício em balsas ancoradas em Guaratuba e Caiobá, em Matinhos. No esporte, serão investidos R$ 3,5 milhões entre atividades para banhistas, provas e apresentações esportivas. Também estão programadas atrações culturais e artísticas. Em relação à coleta de lixo, o governo vai destinar R$ 7,6 milhões para suprir o aumento da demanda durante os 73 dias previstos da temporada oficial.

Escola Segura

A CCJ da Assembleia Legislativa aprovou a ampliação do Programa Escola Segura, que prevê que policiais militares reformados possam atuam dentro das escolas estaduais. Agora, o programa prevê a participação de policiais do Corpo de Bombeiros e os que atuam na Operação Verão.