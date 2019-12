Coluna ADI do dia 24 de dezembro de 2019

Chico aprovado

O trabalho do prefeito Chico Brasileiro (PSD) é aprovado por 62% da população de Foz do Iguaçu, aponta pesquisa do Instituto DataSonda. Medidas saneadoras, corte de despesas e gastos, além de um conjunto de obras sem precedentes são apontados como resultado da alta aprovação do prefeito. O DataSonda entrevistou 800 eleitores no mês de dezembro. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%.

***Chico na liderança

O prefeito Chico Brasileiro (PSD) é o favorito nas eleições municipais de 4 de outubro de 2002, onde serão eleitos os prefeitos e os vereadores dos 5.570 municípios brasileiros. Em Foz do Iguaçu, o prefeito aparece perto da reeleição. Levantamento do Instituto DataSonda Pesquisas aponta Chico Brasileiro com grande margem à frente dos principais adversários, com 46,9%, 48,4% e 49,4% em três cenários pesquisados, mais de dez pontos percentuais de diferença para o segundo colocado.

PR-151

O DER já está analisando as propostas de consórcios interessados no projeto executivo da duplicação da PR-151. O trecho de 40 quilômetros entre Ponta Grossa e Palmeira prevê, além da duplicação, terceira faixa, acostamentos, restauração, viadutos, marginais, acessos, pontes alargadas, ciclovias, calçadas e passarelas, além do contorno de Palmeira. Conforme edital do DER, o preço referencial é de R$ 5.068.827,66.

Teto salarial

A revelação de que a remuneração de uma juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco chegou a mais de R$ 1 milhão em novembro causou revolta. Se esse clima sobreviver ao recesso parlamentar, o deputado Rubens Bueno (Cidadania) espera prosperar seu projeto de lei que estipula regras para o teto salarial do funcionalismo.

Sarampo

A Secretaria de Saúde do Paraná confirma mais 54 casos de sarampo na última semana, totalizando 648 registrados em 38 cidades. Há ainda 1.057 pacientes em investigação em 97 municípios. Em 134 dias já são 648 pacientes que tiveram a confirmação da doença.

Moro na vice

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou uma chapa com o ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) como seu vice nas eleições de 2022. Bolsonaro disse que é cedo para uma composição com o ex-juiz, mas afirmou que Moro, apesar de ainda não ter virado político, “está em adaptação”.

Itaipu aprovada

A atuação da Itaipu Binacional é aprovada por 91,4% dos moradores do oeste do Paraná. Esse resultado é apontado por pesquisa em 15 cidades paranaenses e uma do Mato Grosso do Sul. O levantamento também mostrou satisfação das pessoas sobre a aplicação dos recursos em obras estruturantes. O levantamento feito pela Radar Inteligência tem grau de confiança de 95% e 2,8 pontos de margem de erro.

Salário na conta

O salário dos servidores estaduais já está na conta. O governador Ratinho Junior disse que a antecipação do pagamento é possível graças ao cuidado com as contas públicas: “O corte de despesas e a reforma administrativa permitiram que o governo chegasse ao fim do ano com o caixa organizado, em um momento em que muitos estados têm dificuldade em pagar o salário em dia”.