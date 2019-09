Coluna ADI do dia 20 de setembro de 2019

O secretário Renê Garcia Junior, de Estado da Fazenda (SEFA), participa nesta quarta-feira (27), de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), para apresentação dos dados do Governo relativos ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018. Curitiba, 27/02/2019 - Foto: Geraldo Bubniak/ANPr

SEFA ALEP — O secretário Renê Garcia Junior, de Estado da Fazenda (SEFA), participa nesta quarta-feira (27), de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), para apresentação dos dados do Governo relativos ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018. Curitiba, 27/02/2019 - Foto: Geraldo Bubniak/ANPr

Balanço

O secretário Renê Garcia (Fazenda) faz a prestação do último quadrimestre das contas do Governo do Estado no dia 30 de setembro na Assembleia Legislativa.

Renê convida

Renê Garcia já está convidando prefeitos de todo o Estado ao seminário gestão pública: desafios e oportunidades da administração, promovido em parceria com o Ministério Público, no dia 27 de setembro, a partir das 8h, no MPE em Curitiba.

***Sem buzina

O deputado Cobra Repórter (PSD) apresentou projeto de lei que proíbe a buzina de trem no centro urbanos das cidades das 22h às 6h. “É um direito à saúde mental e coletiva. O tempo moderno trouxe novos dispositivos de segurança, que podem substituir a buzina dos trens durante a noite”, explicou.

Na torcida

Os deputados Ademar Traiano (PSDB), Alexandre Curi (PSB), Luiz Claudio Romanelli (PSB) e Tiago Amaral (PSB) mais o secretário Guto Silva (Casa Civil) assistiram no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, à vitória por 2 a 1 Athlético Paranaense sobre o Internacional. O time paranaense sagrou-se campeão da Copa Brasil e garantiu vaga nas Libertadores de 2020.

Mais vagas

Com Athlético campeão, o Paraná terá seis vagas na Copa Brasil em 2020: Athlético (atual campeão), Coritiba, Londrina, Operário e Paraná. A CBF define o ranking dos times no final do campeonato brasileiro em 8 de dezembro e o Paraná deverá passar Santa Catarina no número de equipes na competição.

***Avante, pero

A presidente do Avante, Marisa Lobo, enfrenta problemas na estruturação do partido no Paraná. O presidente do diretório municipal de Curitiba, João Pereira, renunciou ao cargo. Marisa Lobo, a psicóloga da cura gay, quer ser prefeita de Curitiba.

Fim do Foro

O deputado Aliel Machado (PSB) apelou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que coloque em votação, com urgência, o projeto lei que prevê o fim do foro privilegiado. “Muitas autoridades utilizam do cargo para cometer ilícitos e continuam sendo protegidos pelo Foro”, disse.

Feira de serviços

Começa em Curitiba nesta sexta-feira (20) o programa Governo nos Bairros – feira de serviços públicos e atendimentos gratuitos que será realizada em bairros com grande demanda nas cidades paranaenses com mais de 200 mil habitantes. A próxima cidade atendida será Londrina. A coordenação é da Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho.

Nova rodoviária

O prefeito Moacyr Fadel (Patriota) assinou a ordem de serviço para a construção da nova rodoviária em Castro. O terminal vai custar R$ 4,8 milhões, terá 2.979 metros quadrados de área construída e prazo de execução de dez meses. “Vamos investir em um terminal moderno, com estrutura eficiente para atender os usuários e das empresas que fazem o transporte estadual, interestadual e metropolitano”.

Fundo de campanha

O fundo de campanha para eleições municipais ficou em aberto na votação da Câmara dos Deputados. No próximo ano, caberá à lei orçamentária definir o valor, segundo percentual do total de emendas de bancada cuja execução é obrigatória. O orçamento, enviado pelo governo ao Congresso, destina R$ 2,5 bilhões, aumento de 48% em relação às eleições de 2018.