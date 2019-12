Coluna ADI do dia 20 de dezembro de 2019

Médicos pelo Brasil

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o programa Médicos pelo Brasil. O programa substituirá o Mais Médicos, criado em 2013. Ao todo, o Ministério da Saúde prevê 18 mil vagas para médicos em todo o país, principalmente em municípios pequenos e distantes dos grandes centros urbanos.

Primeira infância

Antes de encerrar o ano legislativo, a deputada Leandre Dal Ponte (PV) apresentou mais dois projetos. O primeiro institui o sistema nacional de informações da primeira infância. Já o segundo instituiu diretrizes para melhorar de dados a respeito da educação técnico-profissional. Ao longo do ano, em 2019, a deputada Leandre apresentou um total de 116 proposições legislativas.

Farmácia Solidária

Em quatro meses de funcionamento, a Farmácia Solidária implantada em Maringá atendeu 152 mil pacientes. São atendidos cerca de 80 mil pessoas por mês em toda rede. A prefeitura oferece medicamentos nas 34 UBSs, nas duas farmácias 24 horas (zonas norte e sul) e nos programas Farmácia Solidária e Farmácia Móvel.

Marco legal

A deputada Luisa Canziani (PTB) destacou a aprovação do projeto que estabelece o novo marco legal do saneamento básico. Se o Senado aprovar o texto enviado pela Câmara, o projeto seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro. “Um passo importante foi dado para a construção de um Brasil melhor, com redução de doenças e mortes, preservação do meio ambiente e geração de emprego e renda. Vitória do povo brasileiro!”

De graça

A Copel disponibiliza gratuitamente a partir deste sábado (21) até 16 de fevereiro patinetes e bicicletas elétricas em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Os empréstimos são de quarta-feira a domingo, em estações instaladas nos calçadões à beira-mar. Para poder fazer o empréstimo, o usuário precisa ter o aplicativo Copel Mobile – para fazer o agendamento – além do documento do titular da fatura de energia.

Veto

O prefeito de Araucária, Hissam Dehaini (Cidadania), vetou o aumento de 60% nos salários dos vereadores da cidade. A proposta dos vereadores é que a remuneração mensal aumente de R$ 5.992 para R$ 9.584,45 a partir da legislatura que se inicia em 2021. Os vereadores podem derrubar o veto do prefeito.

Cabeças do Congresso

Dos 30 deputados do Paraná, oito estão no ranking “Cabeças do Congresso”, levantamento do Diap que identifica os 100 parlamentares mais influentes no Congresso Nacional. Os paranaenses que estão entre os mais influentes são Enio Verri (PT), Felipe Franscischini (PSL), Filipe Barros (PSL), Gleisi Hoffmann (PT), Gustavo Fruet (PDT), Ricardo Barros (PP), Rubens Bueno (Cidadania) e Sérgio Souza (MDB).

Emplacamentos

O número de emplacamentos de automóveis em Ponta Grossa cresceu 46% em 2019 na comparação com 2018, segundo o Detran. Neste ano, 5.137 carros foram emplacados na cidade. Levando em consideração todos os tipos de veículos, foram mais de 10 mil emplacamentos na cidade neste ano.