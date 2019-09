Coluna ADI do dia 18 de setembro de 2019

Imposto zerado

O Ministério da Economia zerou o imposto de importação para centenas de produtos, entre eles equipamentos médicos, de informática e para a indústria. “Após zerar impostos de medicamentos que combatem a Aids e o câncer, o governo faz o mesmo com centenas de produtos, entre eles equipamentos e produção médicos, exames, cirurgias oftalmológicas, informática e outros”, escreveu o presidente Jair Bolsonaro no twitter.

Leva Jeito, Brasil!

O MDB-PR vai levar à convenção nacional do partido, marcada para 15 de outubro em Brasília, o documento “Leva Jeito, Brasil”. “Os partidos merecem um pito do povo. Os brasileiros cansaram dessa guerra ‘nós contra eles’. Gente que torcia para um lado está se decepcionada. Um contingente grande afirma que os dois lados erraram e têm defeitos, mas que só resta um puxão de orelha”, disse o presidente estadual João Arruda.

Leva Jeito II

“Temos que sair dessa discussão política pouco contributiva e propor a retomada do crescimento com empregos por meio do ‘leva jeito’. Temos também que parar de perder tempo com as mágoas do passado e as decepções do presente. Levar jeito é acordar e trabalhar por aquilo que temos de bom e pensar no amanhã”, completa Arruda. O MDB deve afastar do comando do partido, como os ex-senadores Romero Jucá (RR) e Eunício de Oliveira (CE). No Paraná, o ex-senador Roberto Requião já não faz parte da executiva estadual.

Abuso de autoridade

A Abrabar prepara as primeiras ações da lei de abuso de autoridade no Paraná. “Estamos estudando os tipos de abordagem, autuações e atuações de fiscais de prefeituras, policiais militares e promotores do Ministério Público, que colocam em risco a imagem do empreendimento e, principalmente, as barbaridades que são praticadas contra clientes e empresários. Não podemos nos calar!”, diz Fábio Aguayo, presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas.

Sou contra

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não considera oportuno aumentar as verbas do fundo eleitoral para financiar as eleições municipais do próximo ano. “O momento de crise fiscal vivido pelo Brasil não permite um valor maior para o fundo do que o da última eleição”, disse Maia, que defende a quantia de R$ 1,8 bilhão para o fundo de campanhas.

Tem grana no BNDES

Atenção governadores e prefeitos! O BNDES tem R$ 4 bilhões destinados à segurança parados há mais de um ano. O crédito para estados e municípios para comprar equipamentos, carros, coletes e drones, por exemplo, deve ser acessado até 31 de dezembro.

Sem isenção

Equipe do ministro Paulo Guedes (Economia) trabalha para reverter a imunidade tributária de universidades, hospitais e santas casas na reforma tributária. Com a isenção das filantrópicas, o governo deixará de arrecadar R$ 14,1 bilhões em contribuições previdenciárias em 2020.

***Mercado árabe

A ministra Tereza Cristina (Agricultura) anunciou acordo comercial com a Arábia Saudita para ampliação das exportações de produtos do agronegócio brasileiro. Foram autorizadas as exportações de castanhas, derivados de ovos e a ampliação do acesso a frutas brasileiras. Somados, os produtos representam um mercado potencial superior a US$ 2 bilhões.