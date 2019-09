Coluna ADI do dia 17 de setembro de 2019

Disparidade

O presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Andrade, afirma que de janeiro de 2007 a junho de 2019 o volume de vendas do comércio varejista cresceu 54,6% e, no mesmo período, a produção industrial caiu 7,8%. “Grande parte do aumento do consumo dos brasileiros vem sendo de produtos importados, um problema que se traduz em um crescimento mais baixo da economia, com efeitos em todos os segmentos e nas contas públicas”, disse Andrade, que defende rapidez na votação da reforma tributária.

***Acima da média

O turismo no Brasil caiu 5%, contrário à tendência mundial, que cresceu 4%. Foz do Iguaçu também está bem acima da média nacional e internacional. “Crescemos, entre os estrangeiros, quase 9%. Destinos como EUA e Canadá estamos crescendo perto de 50%”, disse Gilmar Piolla, secretário municipal de Turismo.

Vacinação

Os ministros da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, e do Paraguai, Julio Daniel Mazzoleni, lançaram ontem em Ponta Porã (MS) a Semana de Intensificação de Vacinação nas Fronteiras no âmbito do Mercosul. A população fronteiriça será vacinada contra febre amarela e sarampo. A campanha se estenderá às cidades paranaenses que fazem fronteira com o Paraguai.

Respeito

“O produtor brasileiro respeitado. Isso é o que faltava há muito tempo e estamos reconquistando graças ao excepcional trabalho da ministra Tereza Cristina [Agricultura] nas relações exteriores para ampliar os nossos mercados”, disse o deputado federal Pedro Lupion (DEM-PR), que comemorou as boas notícias para a agropecuária brasileira. A principal delas é que o órgão de sanidade chinês habilitou mais 25 plantas frigoríficas brasileiras para vendas de carne na China. Dezessete delas produzem proteína bovina, seis são de frango, uma de carne suína e outra de asinina.

***Maria Fumaça

Em comemoração aos 196 anos de Ponta Grossa, o prefeito Marcelo Rangel (PSDB) entregou a restauração da Locomotiva 250, popularmente conhecida como Maria Fumaça, em ação conjunta com o Exército Brasileiro e empresas parceiras. “É um grande orgulho entregar a Maria Fumaça, símbolo de Ponta Grossa, totalmente restaurada. Essa parceria permitiu que a locomotiva fosse restaurada por uma equipe com expertise, resgatando a história e cultura da nossa cidade, que tem raiz no movimento ferroviário”, disse.

Refis

A Comissão de Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa aprovou o projeto do governador Ratinho Junior que reabre o prazo de adesão ao programa de pagamento de dívidas tributárias (Refis). Ratinho Júnior argumenta que os contribuintes terão “nova oportunidade” de quitar seus débitos. O novo prazo de adesão passa a ser até 31 de outubro, “podendo ser prorrogado por 50 dias”. Em regime de urgência, o projeto de lei segue agora para votação em plenário.

Agronegócio

Produtores de todo o País e empresas da área vão se reunir no dia 13 de novembro na Summit Agronegócio Brasil 2019. A maior feira de agronegócio da América Latina será realizada no Hilton Morumbi em São Paulo.

Scanner corporal

Projeto de lei do deputado Soldado Fruet (Pros) prevê a implantação de scanner corporal e de bagagem em terminais rodoviários das cidades paranaenses. A proposta já recebeu parecer favorável do relator, o deputado Nelson Justus (DEM), será votado na CCJ nesta terça-feira (17). Soldado Fruet explicou que os equipamentos podem ser instalados em municípios com mais de 100 mil habitantes. O custo de cada scanner seria de R$ 80 mil.