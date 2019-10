Coluna ADI do dia 17 de outubro de 2019

Crédito rural

O deputado Pedro Lupion (DEM-PR) é o relator da MP que trata sobre medidas de estímulo ao crédito para o produtor rural. Lupion destaca que há avanços significativos como a cédula de produto rural, mecanismo que promove a segurança do crédito e transparência nas operações realizadas e que poderá ser emitida em moeda estrangeira. “A MP permite que se possa dar, de garantia, a área específica da propriedade que corresponde ao valor da operação. Isso evita distorções e diminui o temor do produtor na busca por auxílio para desenvolver suas atividades”, afirma.

Armas retidas

Os seguranças da Assembleia Legislativa retiveram 75 armas na votação que criou a licença-capacitação no lugar da licença-prêmio. A maioria do público que lotou as galerias do Legislativo era formada policiais civis e agentes penitenciários.

Mais verba

O Ministério da Saúde vai liberar R$ 206 milhões para estados e municípios reforçarem ações em atenção primária e da vigilância sanitária. Para receber o reforço financeiro, as prefeituras precisam cumprir duas metas: alcançar 95% de cobertura vacinal, da primeira dose da tríplice viral, que previne sarampo, rubéola e caxumba, em crianças de 12 meses de idade; e informar o estoque das vacinas de poliomielite, tríplice e pentavalente às secretarias estaduais de Saúde e ao ministério.

Gleisi indiciada?

A vice-presidente da CPI do BNDES, Paula Belmonte (Cidadania-DF), apresentou voto em separado ao do relator Altineu Côrtes (PP-RJ) para incluir a deputada paranaense Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, entre os indiciados pela comissão.

Agronegócio

O deputado Paulo Litro (PSDB-PR) afirma que é incontestável que o Paraná possui uma vocação para o agronegócio, uma vez que somos beneficiados por uma terra e clima que favorecem o setor e permitem uma imensa variedade de produtos de grande qualidade. “Reconhecer essa característica é fundamental para expandir nossa economia e gerar novas oportunidades de emprego e renda para os paranaenses”, sustenta.

Hospital Bom Jesus

O secretário Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) anunciou R$ 1,1 milhão para a compra do novo tomógrafo ao Hospital Bom Jesus de Ponta Grossa. O hospital, que já atende 30 cidades dos Campos Gerais, é referência em cardiologia, neurologia, cirurgia cardíaca, neurocirurgia e cirurgia vascular. “O hospital é referência na área e atende 70% SUS”.

Força no Paraná

Onze cooperativas do Paraná estão entre as 50 maiores empresas do agronegócio brasileiro: Coamo (faturamento de R$ 14,8 bilhões), C.Vale (R$ 6,9 bilhões), Lar (R$ 6,4 bilhões), Cocamar (R$ 6 bilhões), Copacol (R$ 3,8 bilhões), Agrária (R$ 3,5 bilhões), Castrolanda (R$ 3,4 bilhões), Integrada (R$ 4 bilhões), Frimesa (R$ 3,4 bilhões), Frísia (R$ 2,4 bilhões), Capal (R$ 1,4 bilhão). O faturamento anual das 11 deve passar dos R$ 56 bilhões em 2020.

Agropec

O governador Ratinho Junior participa hoje, em Guarapuava, da primeira edição da Agropec – feira voltada aos produtores rurais da região e que reúne palestras técnicas, leilões de animais e culinária tropeira e regional. Realizada pela Sociedade Rural Guarapuava, a Agropec segue até domingo (20). A programação inclui, ainda, atrações como provas oficiais do cavalo crioulo e exposição de animais.