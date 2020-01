Coluna ADI do dia 15 de janeiro de 2020

Jornais

O deputado Romanelli (PSB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, reuniu-se com os diretores da ADI (Associação dos Jornais Diários) Jucelino Costa, diretor da Gazeta Regional de Goioerê, presidente da ADI; Ricardo Takeguti, diretor comercial; e Wilson Oliveira, diretor do Diário de Campos, vice-presidente da ADI. Na pauta, a importância dos jornais impressos na divulgação das notícias do Legislativo nas grandes, médias e pequenas cidades do interior.

Fundeb

“O Fundeb está nas disposições transitórias da Constituição e vence em 2020. O relatório que apresentei propõe é que ele se torne permanente. Atualmente, na cesta de aportes do Fundeb estão R$ 150 bilhões colocados por estados e municípios e R$ 14 bilhões da União. Na minha opinião isso é muito pouco se queremos a educação básica como motor da transformação social do Brasil” – do senador Flávio Arns (Rede-PR) sobre o fundo de educação básica.

Aeroporto

Em um ano, aeroporto de Pato Branco recebe mais de 16 mil passageiros. A revitalização do aeroporto custou R$ 3,2 milhões e parir de então ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo classificou o local de aeródromo para aeroporto, permitiu o início da operação dos voos regulares. Até agora, foram transportados mais de 10 mil passageiros.

Costuras

DEM e PDT devem compartilhar palanques nas eleições municipais em três capitais estratégicas no Nordeste: Salvador (BA), Fortaleza (CE) e São Luís (MA). O presidente nacional e prefeito da capital baiana, ACM Neto, participou das costuras e disse acreditar que a campanha eleitoral será focada em temas ligados à pauta das cidades, distante da nacionalização dos debates.

Homenageado

O MDB-RS vai homenagear os 90 anos do ex-senador Pedro Simon com um ato em Capão da Canoa, palco em 1984 de uma das mais expressivas mobilizações pela campanha das Diretas Já no Sul do País. Simon faz aniversário dia 31 deste mês. O ato está marcado para ocorrer no dia 1º de fevereiro.

Articuladora

A deputada Aline Sleutjes (PSL) busca formar um grupo para participar da disputa pelo comando da prefeitura de Castro. Aline nega a intenção de ser a candidata do grupo, mas admite que articula as conversas em busca de um “nome em comum” para participar do pleito. A deputada admite que conversa sobre as eleições em outras cidades do Campos Gerais.

Reeleição

O projeto de reeleição do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), em Cascavel, já conta com apoio de pelo menos dez partidos. Além do PSC, Paranhos deve ter apoio de PSD, MDB, PTB, PSL, PL, Podemos, PRB, Cidadania e do PV. O ex-deputado Adelino Ribeiro (Republicamos) também adianta apoio a Paranhos.

Mínimo regional

O reajuste do salário mínimo regional do Paraná será de 5,86% este ano. O reajuste eleva o piso entre R$ 1.383,80 e R$ 1.599,40. Ele não se aplica aos empregados que têm o piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, e aos servidores públicos. O mínimo regional já entra na folha de janeiro.

Asfalto em Almirante

As principais ruas de Almirante Tamandaré estão sendo pavimentadas. Cinquenta e quatro delas receberam o chamado Asfalto Comunitário: a prefeitura entra com a drenagem e base para a pavimentação e os moradores com a massa asfáltica e o meio fio.