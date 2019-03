Coluna ADI do dia 13 de março de 2019

Escola segura

O secretário Luiz Carbonel (Segurança) lança hoje em Curitiba o plano estadual de segurança pública. Entre os programas que serão apresentados está o Escola Segura, que prevê a contratação de policiais militares da reserva para prestar segurança às mais de 2,2 mil escolas estaduais do Paraná.

Mais segurança

O secretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo, vai apresentar até junho o plano nacional de combate à criminalidade. Com base nos índices de violência, cinco cidades de cada região do País serão selecionadas para um projeto-piloto. Nas cidades, serão criadas forças-tarefas para atuar, principalmente, na redução de homicídios, feminicídios e roubos.

700 casas

Amanhã o governador Ratinho Junior vai anunciar a construção de 700 casas, investimento de R$ 53,7 milhões, em 13 cidades paranaenses: Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares, Bituruna, Sengés, Wenceslau Braz, Nova Itacolomi, Marilândia do Sul, Manoel Ribas, Jandaia do Sul, Foz do Iguaçu, Jaguaraíva, Piraquara e Cambará.

Fundo da Lava Jato

A Câmara dos Deputados vai tentar derrubar o acordo que a Lava Jato fechou com a Petrobras para administrar um fundo de R$ 2,5 bilhões. Os partidos afirmam que os procuradores querem criar um estado paralelo, que essa dinheirama deve ir para a União e a destinação tem que passar pelo Congresso Nacional.

Candidato

O PP já definiu que o deputado Gilberto Ribeiro será o candidato do partido para prefeito de São José dos Pinhais nas eleições municipais de 2020.

Ratinho e Pelé

O governador Ratinho Júnior e Pelé lançam hoje em Curitiba a campanha Imposto Amigo do Esporte. A proposta prevê a destinação de parte do ICMS para projetos esportivos no Estado. E também através de transferência de parte do Imposto de Renda para a lei de incentivo ao esporte federal.

Vice-líder

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) indicou nove parlamentares para vice-líderes do governo no Congresso Nacional, entre eles o deputado paranaense Pedro Lupion (DEM). A principal atribuição dos vice-líderes é articular a respeito de vetos, medidas provisórias e comissões mistas.

Fiep no campo

A Fiep colocou à disposição dos secretários Norberto Ortigara (Agricultura) e Valdemar Jorge (Planejamento) projetos e parcerias que podem agregar valor à produção e gerar mais renda no Estado. “A indústria está presente no campo com insumos, máquinas e tecnologia. A Fiep pode contribuir na capacitação de profissionais e no auxílio às agroindústrias para que se tornem mais competitivas”, diz o presidente Edson Campagnolo.

Aumento

Na contramão da crise, o prefeito de Moreira Sales, Rafael Bolacha (MDB), vai dar um aumento de 5% aos salários dos 490 servidores municipais.

Copel Telecom

A Copel Telecom foi a operadora de banda larga mais bem avaliada na opinião dos clientes na pesquisa feita pela Agência Nacional de Telecomunicações. Foi a primeira participação da empresa na avaliação das grandes operadoras de telecomunicações do país. A pesquisa entrevistou 100 mil clientes de telefonia fixa, telefonia móvel, TV por assinatura e banda larga fixa.

Compliance

O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano (PSDB), recebeu ontem o projeto de lei do governador Ratinho Junior que dispõe sobre a implantação de práticas de compliance no âmbito da administração pública estadual e impõe regras rígidas aos agentes públicos estaduais. A matéria começa a tramitar no Legislativo.