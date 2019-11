Coluna ADI do dia 12 de novembro de 2019

Pato Branco

O governador Ratinho Junior transfere hoje a sede do governo do Estado para Pato Branco, no sudoeste do Paraná. A interiorização é mais um sinal de prestígio do chefe da Casa Civil, Guto Silva. O governador, o vice-governador Darci Piana, os secretários estaduais e os diretores de empresas e autarquias despacharão do local até a quarta-feira (13). A transferência ocorre durante a 4ª Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação – Inventum.

Candidato

O empresário Phelipe Mansur decidiu disputar a Prefeitura de Foz do Iguaçu nas eleições municipais de outubro de 2020. Mansur está filiado ao PSDB, mas deve buscar outro partido, o que só deve ocorrer depois da movimentação política do atual prefeito Chico Brasileiro (PSD).

MDB Mulher

A vereadora Noemia Rocha foi eleita presidente do MDB Mulher do Paraná. Sua missão: organizar as mulheres medebistas, candidatas a prefeita e a vereadora nas eleições de 2020. Na chapa proporcional (a vereador), 30% dos candidatos têm de ser mulheres que recebem 30% da verba do fundo partidário para campanha. É o que diz a lei eleitoral.

Só vou olhar

O governador Ratinho Junior não deve participar ou apoiar qualquer candidato nas eleições municipais de 2020, principalmente nas grandes cidades. Ratinho Junior deve esperar as eleições e depois definir o quadro político para 2022, quando serão eleitos os deputados estaduais e federais, um senador por estado, governadores e presidente da República.

Segunda instância

Os deputados Felipe Francischini (PSL), presidente da CCJ, e Pedro Lupion (DEM), vice-líder do Governo, articulam para colocar em votação a PEC 470 que trata da prisão em segunda instância. “Os brasileiros de bem querem e esperam isso”, diz Lupion. Francischini deve colocar a PEC em votação nesta terça-feira (12) na CCJ da Câmara dos Deputados.

Três em Foz

Os presidentes David Alcolumbre (DEM-AP), do Senado; Dias Toffoli (STF); e Rodrigo Maia (DEM-RJ), da Câmara dos Deputados, abriram ontem, em Foz do Iguaçu, o 1º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas.

Sem crise

“O Judiciário e a Justiça são feitos para a pacificação social. Se alguém quer se valer da Justiça para uma luta social, não vai conseguir. A Justiça não tolerará uma crise institucional e saberá agir a tempo e na hora”, disse Toffoli.

***Vazou pesquisa

A menos de um ano para as eleições de 2020, mais uma pesquisa mostra um quadro indefinido na disputa de segundo turno com o atual prefeito Rafael Greca (DEM) em Curitiba. No levantamento, Greca aparece na frente com 22,5% das intenções de voto, seguido por Ney Leprevost (PSD), com 14,8%; Gustavo Fruet (PDT), com 13,8%; e Delegado Francischini (PSL), com 11,1% A margem de erro de 3 pontos percentuais sinaliza um segundo turno entre Greca contra Ney, Fruet ou Francischini.

***Mais pontuados

As pesquisas sem registro eleitoral podem ser feitas até o fim deste ano. Na de Curitiba, pontuaram ainda Luciano Ducci (PSB), com 6%; Christiane Yared (PL), 5,7%; Tadeu Veneri (PT), 2,9%; Luizão Goulart (Republicanos), 2,5%; João Arruda (MDB), 2,4%; Maria Victória (PP), 2,1%; Eduardo Pimentel (PSDB), 1,7%; Zé Boni (PTC), 0,3%. Não sabe, não responderam e nenhum, totalizou 14,1%.

Inteligência integrada

A equipe de Sergio Moro acaba de colocar para rodar uma plataforma que deve reunir em um só sistema os dados de inteligência das polícias de países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) sobre criminosos presos. O objetivo é reforçar o combate ao crime organizado transnacional e dar agilidade ao intercâmbio de informações.