Coluna ADI do dia 05 de abril de 2019

Alep na ExpoLondrina

A Assembleia Legislativa vai se instalar na ExpoLondrina. Os deputados vão participar dos debates sobre o desenvolvimento do agronegócio. Os trabalhos do legislativo serão transferidos no dia 10, juntamente com os do Executivo. O objetivo é receber prefeitos, população, empresários e discutir questões importantes para a inovação dos setores agrícola, pecuário e industrial do Paraná.

Unium mostra força

A Unium – marca que reúne as cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal – já parte para seu segundo ano de atividade com R$ 7 bilhões de faturamento e mais de R$ 800 milhões em investimentos. Com 5 mil famílias cooperadas, a Unium processa 3 milhões de litros de leite por dia, produz 120 mil toneladas de carne suína anualmente (com abate de 3,2 mil suínos por dia) e tem 115 mil toneladas de grãos de trigo moídos por ano. Atualmente com cinco unidades industriais, a Unium já exporta seus produtos para 25 países.

Fim de aposentadorias

O deputado Homero Marchese (Pros) apresentou emenda propondo o fim das aposentadorias e pensões de ex-governadores e viúvas. A proposta original extingue apenas as futuras aposentadorias, ou seja, o atual governador, Ratinho Júnior, seria o primeiro alcançado pelos efeitos legais da PEC. A emenda será examinada pela Comissão Especial constituída pelos deputados Jonas Guimarães (PSB), Cobra Repórter (PSD), Michele Caputo (PSDB), Luiz Fernando Guerra (PSL) e Vilmar Reichembach (PSC).

Presidente e relator

O deputado Jonas Guimarães (PSB) foi eleito presidente da Comissão Especial da PEC que extingue as aposentadorias de ex-governadores. O relator será o deputado Cobra Repórter (PSD). A comissão tem prazo de até 10 sessões para aprovar o relatório.

BRF suspende abate

A BRF confirmou a suspensão do abate de frangos na unidade de Carambeí por até cinco meses a partir de 27 de maio. A BRF afirma que a decisão “reforça a estratégia de manter os estoques em níveis adequados para a operação” e disse que “priorizará gestão da oferta para assegurar o equilíbrio do sistema produtivo”.

Apoio à Previdência

O PSD e o PSDB vão apoiar a Reforma da Previdência mas querem independência ao Governo Bolsonaro. Os presidentes Geraldo Alckmin (PSDB) e Gilberto Kassab (PSD) se reuniram com o presidente no Planalto e de acordo com Alckmin, a reforma precisa ser justa com os trabalhadores, combater privilégios e acabar com o déficit fiscal. Alckmin afirmou que o PSDB é contra mudanças no benefício pago a idosos e na aposentadoria rural. Kassab afirmou o compromisso é com a reforma no sistema de aposentadorias, mas disse que a tradição do PSD manter a independência em relação ao governo.

Guedes e Tereza Cristina

Após descontentamento de ruralista, o ministro Paulo Guedes (Economia) e a ministra Tereza Cristina (Agricultura) participam na terça-feira, 9, de encontro da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília. Ruralistas temem que os acenos do presidente Jair Bolsonaro a Israel prejudiquem as relações comerciais do Brasil com os países árabes – alguns dos principais importadores da produção de proteína animal brasileira. Ataques à China também já trouxeram preocupação ao setor. Os asiáticos são os principais compradores de soja, o principal produto exportado pelo setor agropecuário do Brasil.

Eficiência Energética

A Copel divulgou o resultado da chamada pública para projetos de eficiência energética. Serão investidos R$ 40 milhões para financiar a implantação de medidas de economia de energia para 42 clientes residenciais, industriais, comerciais e instituições públicas.