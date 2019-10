Coluna ADI do dia 02 de outubro de 2019

Intercâmbio aprovado

A CCJ aprovou o projeto de lei do governador Ratinho Junior que institui o intercâmbio internacional “Ganhando o Mundo”. Com investimento de R$ 24 milhões, o programa prevê que estudantes possam cursar um semestre do ensino médio no exterior. “A experiência de morar fora, aprimorar outro idioma e receber uma formação acadêmica diferente vai enriquecer a cultura, abrir horizontes, aumentar o conhecimento dos nossos estudantes. Tenho certeza de que esses alunos vão ajudar a fazer do Paraná um estado cada vez melhor”, afirmou Hussein Bakri (PSD), relator do projeto.

CCJ cidadão

O deputado Delegado Francischini (PSL), presidente da CCJ, adiantou que a comissão fará uma reunião pública no dia 17 de outubro em Cianorte.

Adesão

O Paraná está entre os 15 estados que aderiram ao modelo de escolas cívico-militares lançado pelo Ministério da Educação. O MEC espera implantar a gestão compartilhada entre civis e militares em 54 escolas no próximo ano, duas por estado. Há a possibilidade de o número de escolas ser maior por estado, chegando “a três ou quatro”, conforme o ministro Abraham Weintraub. Até 2023, a pasta quer instalar 216, com um orçamento de R$ 1 milhão por escola.

***Rodovia dos Minérios

O deputado Alexandre Curi (PSB) destacou o início das obras de duplicação da Rodovia dos Minérios. As obras custarão R$ 90,6 milhões, o que inclui a construção de pontes, viadutos, passarela, calçadas e ciclovias no trecho entre Curitiba a Almirante Tamandaré, em uma extensão de 4,7 quilômetros. “A rodovia corta 16 cidades e se estende até o Norte Pioneiro. De forma direta, vai atender quem mora em Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Cerro Azul e Doutor Ulysses”, explica o deputado.

Novos hospitais

O secretário Beto Preto (Saúde) anunciou que no primeiro semestre de 2020 o Estado vai inaugurar dois novos grandes hospitais estaduais em Guarapuava e Ivaiporã. O hospital de Telêmaco Borba – já inaugurado três vezes e hoje fechado por falta de equipamentos e de profissionais – será reativado em breve, num modelo de prestação de serviços ainda a ser definido.

Sonho de consumo

O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) afirmou que a filiação do ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança) é um “sonho de consumo” da legenda. “Minha percepção é que o objetivo dele é retornar à Justiça na Corte maior (STF)”, disse o senador.

Estrategista

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) é um dos estrategistas do “Muda, Senado; Muda, Brasil” e considera o ministro Moro nome ideal para presidir o País. Ele diz nunca ter compartilhado da intimidade do ex-juiz, mas não esconde a esperança de vê-lo como candidato ao Planalto em 2022: “Moro seria muito bem aceito em qualquer partido, menos no PT”.

Casamento suspenso

O casamento do ex-presidente Lula com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, ficou em suspenso porque o petista não aceita sair da cadeia em prisão domiciliar com tornozeleira.

Imigração alemã

O deputado Élio Rusch (DEM) convida para sessão solene hoje em homenagem aos 190 anos da imigração alemã no Paraná. Élio Rusch tem base no oeste e da cidade de Marechal Cândido Rondon – região de muitas famílias de origem alemã.

Nós contra eles

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) pretende se livrar dos “gatos pingados” no seu partido que trabalham contra sua candidatura a prefeita de São Paulo. “Não posso permitir que uma birra de meia dúzia de gatos pingados jogue a Prefeitura de São Paulo nas mãos da esquerda”.