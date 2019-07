Coluna ADI do dia 02 de julho de 2019

Casas

São José dos Pinhais está na lista das 13 cidades que vão receber 380 moradias urbanas e rurais do Programa Minha Casa Minha Vida. Serão 112 moradias urbanas no valor de R$ 9,2 milhões, dos R$ 18,9 milhões previstos ao Paraná. Também receberão casas do programas as cidades de Saudade do Iguaçu (17 casas), Rio Bonito do Iguaçu (28), Renascença (12), Ramilândia (14), Missal (17), Rio Branco do Ivaí (20), Arapongas (10), Porto Barreiro (23), Diamante D’Oeste (37), Cascavel (14), Piên (30) e Tamarana (50). A notícia é do deputado Diego Garcia (Pode-PR), após encontro com o ministro Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional) em Brasília.

Sul é fiel

Pesquisa Ibope divulgada pela Confederação Nacional da Indústria mostra que a região Sul é a mais fiel ao presidente Jair Bolsonaro. Hoje, 52% aprovam o presidente, oito pontos a mais em relação ao levantamento anterior. A região é a única onde ele tem como apoiadores mais da metade da população. No geral, 51% dos entrevistados não confiam no presidente, enquanto 46% não confiam. Quanto ao modo de governar, os números são menos distantes entre si: 48% desaprovam a maneira como Bolsonaro se comporta a frente do Palácio do Planalto, ante 46% que o endossam.

Modernização

A ministra Tereza Cristina (Agricultura) afirmou que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul “será fundamental” para a modernização da agricultura brasileira. Além de ser uma excelente oportunidade para os produtores brasileiros acessarem esse grande mercado”, disse a ministra.

Acordo

Pelo acordo, produtos brasileiros como suco de laranja, frutas e café solúvel não terão tarifas para exportação para o bloco europeu. Exportadores brasileiros obterão ampliação do acesso, por meio de cotas, para carnes, açúcar e etanol, entre outros. Cachaças, queijos, vinhos e cafés do Brasil serão reconhecidos como distintivos. Produtos da UE, como chocolates e produtos para confeitaria, vinhos, espumantes e refrigerantes poderão ser vendidos para o Brasil sem tributação.

Sem privatização

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros é contra a privatização da Petrobras e dos Correios. Enquanto 38,2% defendem a privatização dos Correios, 55,1% contra. Já no caso da Petrobras, só 32% são a favor e 61,5% contrários. O instituto entrevistou 2.102 pessoas entre 20 e 25 de junho nos 27 estados mais o Distrito Federal. A margem de erro é de 2%.

Asfalto em Bandeirantes

Os prefeitos se articulam freneticamente para 2020 e estão atrás de obras que possam garantir a reeleição. O prefeito Lino Martins (PDT) confirmou que serão asfaltadas 19 ruas com a autorização da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística para execução de obras de pavimentação em Bandeirantes. Os investimentos somam R$ 3,4 milhões e serão pavimentados, com recape asfáltico, mais de seis quilômetros de vias.

Cida na Garibaldi

A ex-governadora Cida Borghetti assumiu a presidência da Sociedade Giuseppe Garibaldi em Curitiba. Cida presidirá a entidade que reúne italianos e descendentes até 2022 e será a primeira mulher a comandar a Sociedade Garibaldi em 136 anos de história. “O meu propósito é cuidar deste extraordinário patrimônio no centro histórico de Curitiba. Imigrantes se reuniram para continuar a tradição italiana no Estado. Aqui está a história das nossas famílias”, disse.

A qualquer momento

O juiz Augusto César Gonçalves, da 6ª Vara Federal de Curitiba, já recebeu todas as manifestações dos réus e pode decidir a qualquer momento sobre o pedido de fechamento da praça e suspensão da cobrança do pedágio pela concessionária Econorte na BR-369 entre Cambará e Andirá. A manifestação da União, única que faltava, já foi anexada ao processo movido pelo deputado Romanelli (PSB) e pelo prefeito de Cambará, Neto Haggi (MDB).

Gramadão e ciclovia

O presidente da Itaipu, Joaquim Silva e Luna, garantiu que a binacional vai revitalizar o Gramadão da Vila A – local que reúne centenas de pessoas semanalmente – e fará uma ciclovia em torno do Parque de Eventos Charrua. “Nós estamos com um projeto para melhorar o Gramadão da Vila A, já que a criançada utiliza bastante ali, nos fins de semana e nos feriados. Já estamos com o recurso destinado para essa área em torno da Vila A” anunciou.

Plano de saúde

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), anunciou que a mesa diretora vai apresentar um projeto de lei que resolve a questão do plano de saúde para servidores efetivos, aposentados, pensionistas e comissionados. “Está tudo pacificado e vamos apresentar um projeto de lei para resolver esta questão”, disse.