Nesta quarta-feira, às 10h, o governo do Estado realiza uma coletiva de imprensa com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Instituto Água e Terra, Sanepar, Copel e Simepar para apresentar um balanço da situação hídrica do Paraná e novas ações para enfrentamento do período de estiagem.

Você pode acompanhar a apresentação pelo Facebook clicando aqui