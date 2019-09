Colégio Estadual de Foz do Iguaçu recebe prêmio em Brasília

O Colégio Estadual Ulysses Guimarães, de Foz do Iguaçu, foi um dos homenageados no evento “Destaques da Educação Fundamental”, realizado pelo MEC (Ministério da Educação ) em Brasília, nessa quarta-feira (04). O evento reconhece e valoriza os melhores resultados obtidos no último IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e o bom rendimento escolar ao longo do ano.

Acompanhada dos alunos Maria Vitória Fogaça, Guillermo Trillo e Wadson Souza Junior, a diretora Iolanda Prudente recebeu das mãos do ministro da Educação, Abraham Weintraub, o prêmio na categoria de evolução das notas do 9º ano do Ensino Fundamental. O IDEB da escola no Ensino Fundamental é de 6,7, o que a coloca como destaque entre as escolas públicas da região Sul do país.

Ao todo, 60 estudantes de todo o país, do 5º e 9º anos, foram homenageados por terem obtido bom rendimento escolar ao longo deste ano. Além disso, 20 diretores receberam o reconhecimento pela boa gestão que garantiu os melhores resultados no último IDEB.

O COLÉGIO – Para Iolanda, à frente da escola há 21 anos, o resultado obtido no IDEB é uma conquista de um trabalho pedagógico e de gestão escolar desenvolvido por toda a equipe, e com a parceria dos estudantes e dos pais e responsáveis.

Entre as boas práticas realizadas pela escola que tiveram efeito positivo sobre a aprendizagem dos estudantes, estão os simulados realizados trimestralmente em todos os anos e os grupos de trabalho de Matemática, Língua Portuguesa e Leitura. Essa rotina de acompanhamento inspira nos estudantes o compromisso de melhorar os resultados a cada avaliação. Além disso, os alunos do 9º ano do Fundamental também realizam simulados de Matemática e Língua Portuguesa a cada 15 dias, como preparação para a Prova Brasil.

“Temos uma equipe pedagógica e docente muito qualificada, os pais são nossos grandes parceiros, e toda a comunidade escolar aprova esse método de trabalho que prima pela disciplina, pela organização. Diante das mudanças e dos desafios das escolas, cada vez mais complexos, a disciplina é essencial para a aprendizagem”, avalia Iolanda.

PRÊMIO – O prêmio representa a valorização dos estudantes e profissionais da rede pública de ensino. Os alunos e diretores homenageados são de 15 estados e 19 municípios de todas as regiões do país. Foram contemplados quatro colégios por região, nas seguintes categorias:

Maior IDEB na última avaliação para os anos iniciais (5º ano)

Maior IDEB na última avaliação para os anos finais (9º ano)

Maior aumento nos resultados do IDEB em anos iniciais (5º ano)

Maior aumento nos resultados do IDEB em anos finais (9º ano).