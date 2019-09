Começaram ontem as obras de reforma do hall de entrada da 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel e, por isso, os atendimentos à população e o acesso à unidade acontecem no auditório durante o dia. À noite, quando a equipe não está trabalhando na obra, o atendimento será mantido pela porta principal. A reforma deve durar de 10 a 15 dias.

A Polícia Civil pede a compreensão da comunidade e reforça que os reparos visam melhorar o espaço para o atendimento do público.