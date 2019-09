CBF define numeração para partidas nos EUA

Rio de Janeiro – A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, ontem (4), com qual camisa cada jogador da Seleção irá atuar nos amistosos contra Colômbia e Peru, amanhã (6) e terça-feira (10), respectivamente.

Destaque na Copa América, Richarlison fica com a camisa nove, na ausência de Gabriel Jesus. Já Alex Sandro, lateral da Juventus, herda a camisa seis de Filipe Luís.

Estreante na seleção, Ivan recebeu a camisa número 12. Entre os goleiros, Weverton fica com a 1, mas o provável titular é Ederson, com a habitual 23. Já no ataque, outros novatos são Vinícius Junior e Bruno Henrique, que serão os números 19 e 21, respectivamente.

De volta ao time depois do corte na Copa América, Neymar segue sendo o camisa 10. Desta vez, no entanto, o craque deve jogar mais como um 10 do que nunca. Isso porque o técnico Tite pode estar experimentando o jogador em uma nova posição, ao lado de Casemiro e Arthur no meio-campo.

Os amistosos do Brasil contra Colômbia e Peru serão realizados nos Estados Unidos. O compromisso de amanhã contra os colombianos será em Miami. Na terça-feira (10) o confronto com os peruanos será em Los Angeles.

Numeração da seleção para os dois amistosos

1 Weverton

2 Thiago Silva

3 Éder Militão

4 Marquinhos

5 Casemiro

6 Alex Sandro

7 David Neres

8 Arthur

9 Richarlison

10 Neymar

11 P. Coutinho

12 Ivan

13 Dani Alves

14 Samir

15 Allan

16 Jorge

17 Fabinho

18 Lucas Paquetá

19 Vinícius Jr.

20 Firmino

21 Bruno Henrique

22 Fagner

23 Ederson