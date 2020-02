“Código de barras”: por que as rugas se formam nos lábios?

Marcas de expressão são parte do processo natural de envelhecimento da pele. Uma hora ou outra elas aparecem se não forem evitadas e prevenidas.

Porém, algumas delas aparecem precocemente por conta de hábitos que podem ser mudados: é o caso do código de barras – aquelas pequenas linhas verticais que se formam nos lábios ou na pele logo acima do lábio superior.

Esse tipo de ruga surge principalmente quando a pessoa fuma constantemente ou toma muito sol. “As contrações musculares, juntamente com o envelhecimento cutâneo, formam essas rugas que, com o tempo, tornam-se aparentes até mesmo quando os lábios estão relaxados”, explica a dermatologista Kédima Nassif, membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia).

Segundo ela, o envelhecimento da pele é causado por fatores tanto internos quanto externos, que levam à diminuição das fibras de colágeno e elastina, favorecendo, dessa forma, o surgimento das rugas. “Alguns hábitos podem ser determinantes para retardar o aparecimento dessas rugas. Evitar o tabagismo é o principal, afinal, o cigarro faz mal por inúmeros motivos, não só para a pele. A exposição solar excessiva e a poluição também contribuem para o estresse oxidativo da pele. Logo, a ingestão de líquidos e alimentos antioxidantes auxiliam na prevenção, além do protetor solar, é claro, que deve ser usado todos os dias e deve ter FPS de no mínimo 30”, recomenda a dermatologista.

Tratamento

Porém, uma hora ou outra as rugas acabam aparecendo. Uma vez que elas já estejam instaladas, é possível tratá-las? A dermatologista Kédima Nassif explica, a seguir, os principais procedimentos:

Toxina Botulínica

A aplicação da toxina é um ótimo procedimento para o caso, segundo a dermatologista, principalmente para os pacientes que possuem o problema mas ainda em um estágio não muito avançado. O efeito dura cerca de seis meses, até ir diminuindo ao longo do tempo, sendo necessária a reaplicação. E o melhor: o início precoce do uso da toxina na região evita o surgimento do problema.

Preenchimentos

São muito eficazes para tratar as rugas ao redor dos lábios, pois melhoram o aspecto da pele e preenchem os sulcos que se formam devido à idade. Quando o preenchimento é feito combinado ao tratamento com a toxina botulínica, o resultado é ainda melhor.

Dermoabrasão

É um procedimento que faz uma renovação profunda na pele através de uma lixa cirúrgica. Pode ser feito com anestesia local e funciona muito bem quando associado à toxina botulínica, mas que deve ser evitado em pessoas morenas ou bronzeadas.

Peelings químicos

Também indicado para pacientes que possuem rugas mais leves, o tratamento conta com a aplicação de ácidos que removem as camadas danificadas, possibilitando o surgimento de uma nova. Os peelings têm como vantagem a rápida recuperação, além da duração do procedimento, que é bastante breve, a depender do tipo de ácido usado.

Fonte: www.kedimanassif.com.br