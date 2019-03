Circuito de muay thai amador terá 20 lutas no São Cristóvão

Cascavel – Evento que a cada ano se consolida no calendário esportivo cascavelense, o Circuito Cascavel Thai Force dará a largada à sua 4ª edição neste sábado, num dia de muitas lutas e solidariedade no Ginásio do São Cristóvão, a partir das 19h. Serão 40 lutadores de muay thai em 20 combates, femininos e masculinos, nas categorias adulta e juvenil (15 a 17 anos).

Será uma luta por competidor, e os vencedores de cada uma delas se habilitarão para disputar o cinturão em novembro, na final do Circuito. Os outros finalistas serão conhecidos em julho, em nova edição do Cascavel Thai Force.

Além de promover a modalidade, o evento tem caráter social, pois beneficia quatro entidades assistenciais da cidade. Três delas receberam 300 ingressos cada para vendas antecipadas a R$ 10 a unidade e ficar com a renda para si: Provopar, Molivi e Renascer. Já o que for arrecadado na bilheteria e na lanchonete do ginásio será doado ao Recurso Municipal Antidrogas.

Os ingressos para o 4º Circuito Cascavel Thai Force custam R$ 10 (antecipados ou na hora) mais a doação de um quilo de alimento não perecível. O evento começará às 19h, mas a pesagem dos atletas está marcada para as 17h.