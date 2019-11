O Campeonato Regional Oeste de Mountain Bike 2019 terá a 6ª etapa do ano neste domingo (24) em Cascavel, no entorno do Kartódromo Delci Damian. Será a etapa final da temporada com uma prova de XCO, a partir das 7h e com 50 km de percurso. O dia será também de premiação geral da modalidade e do campeonato.