Cianorte decide em casa a vaga nas oitavas da Série D

Cianorte – Diante do Araraquara, o Cianorte conta com sua torcida neste domingo, às 16h, no Estádio Albino Turbay, pela decisão da vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

No primeiro jogo da segunda fase, realizado no último fim de semana na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), o time paranaense segurou o empate sem gols com o time paulista.

Pelo resultado da ida, o Cianorte precisa de uma vitória simples neste domingo. O mesmo vale para a Ferroviária. Já o empate por qualquer placar leva a decisão da vaga para os pênaltis.