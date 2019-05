Chapecoense bate o Cruzeiro fora de casa pela sexta rodada da série A

No Independência deu Chapecoense! Jogando fora de casa, pela sexta rodada do Brasileirão, o time catarinense foi um daqueles visitantes indigestos e conquistou uma vitória por 2 a 1 diante do Cruzeiro. Na noite deste domingo (26), Rildo e Diego Torres marcaram para o Verdão, enquanto Thiago Neves fez para a Raposa.

O jogo

Uma chance para cada lado durante os 45 minutos iniciais do confronto e um mesmo destino: a trave. No Independência, a Chapecoense assustou primeiro. Em tabela com Everaldo, Rildo ficou de frente para meta e finalizou, a bola ainda desviou no pé do goleiro Fábio e parou no poste. Já a vez do Cruzeiro demorou, mas chegou. Aos 42, Thiago Neves cobrou falta com efeito e também carimbou a trave.

Na volta do intervalo, a trave até tentou, mas não conseguiu impedir que a bola finalmente balançasse a rede. Logo aos três minutos, a Raposa teve duas oportunidades. Fred acertou o poste, Robinho pegou a sobra e Gum tirou em cima da linha. A resposta da Chape foi rápida e fatal. Elicarlos arriscou de longe e Fábio defendeu, mas no rebote Rildo não perdoou e abriu a contagem, aos seis. Na sequência, foi a vez do time da casa encontrar o caminho do gol. Aos 11, Thiago Neves chutou com categoria, da entrada área, e acertou o ângulo da meta catarinense: 1 a 1. Com a porteira aberta, o Verdão chegou ao segundo. Diego Torres, de cabeça, selou a vitória dos visitantes, aos 39 minutos.