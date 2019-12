CHAMPIONS | Fase de grupos termina nesta quarta-feira

A última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões será encerrada hoje (11) com oito jogos, que definirão apenas duas vagas nas oitavas de final. Os pretendentes em questão são pela vice-liderança das chaves C e D. Destaque para o duelo entre Shakhtar Donetsk e Atalanta, valendo a vaga. O duelo, às 14h55 (de Brasília), na Ucrânia, pode ainda deixar as duas equipes de fora da próxima fase, caso termine empatado e o Dínamo Zagreb vença em casa, na Croácia, o já garantido na liderança Manchester City, de Gabriel Jesus (foto), também às 14h55. No Grupo D, com jogos às 17h, o Atlético de Madri tem a vantagem pela vice-liderança, basta vencer em casa o já eliminado Lokomotiv Moscou. Além disso, também pode avançar com derrota, mas desde que a líder Juventus vença o Bayer Leverkusen na Alemanha.