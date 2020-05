Central de Regulação Ambulatoria distribuirá 500 máscaras no retorno do atendimento presencial

A Divisão de Controle e Auditoria da Secretaria de Saúde de Cascavel recebeu a doação de 500 máscaras caseiras, na última quinta-feira, (30). A gentileza foi promovida pela Empresa Viação Garcia.

De acordo com a gerente da divisão, Valéria Cristianei Manfre Marassi, as máscaras serão ofertadas após o retorno do atendimento presencial aos pacientes que solicitam autorização de exames pela Central de Regulação Ambulatorial.

A equipe da Central organizará o material para entrega e aproveitará a oportunidade para fortalecer a necessidade do uso da máscara por toda a população como forma de proteção.