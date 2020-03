Ceará abre a temporada de rali com muita chuva

A chuva fez com que a prova de abertura do Cearense de Rali fosse uma das mais difíceis dos últimos anos Crédito: Robério Lessa/Divulgação

A chuva fez com que a prova de abertura do Cearense de Rali fosse uma das mais difíceis dos últimos anos Crédito: Robério Lessa/Divulgação

Depois de 190 quilômetros, percorridos em quatro horas na Região Metropolitana de Fortaleza, os vencedores foram Filipe de Castro, na categoria Moto Rali; Roberto Sábio Gomes da Silva, na Quadriciclo; Álamo Costa Souza/Paulo Afonso Medina Júnior, na UTV; Paulo Renato Macedo/Thiago Alves Feitosa, na Carro 4×4; Onofre Campos Silva/Paulo Henrique Alcântara, na Elite; Robson Rodrigues Santos/Juan Aristides, na Carro 4×4 Turismo; Wancley Castro Júnior/Emanuel Galvão, na categoria Carro 4×4 Estreante.

Nesta temporada, o Campeonato Cearense de Rali completa 30 anos de atividades ininterruptas, algo inédito em todo o País.

Fórmula 2

Seguindo a tendência mundial, a Fórmula 2 comunicou a suspensão do início de sua temporada, marcada para o próximo fim de semana, no Bahrein. A decisão foi motivada pelo surto mundial do coronavírus. Pronto para fazer sua estreia na categoria depois de uma bem-sucedida sessão de testes no Bahrein no início de março, o paranaense Felipe Drugovich lamenta o momento que o planeta vive.

Adiamentos

Os adiamentos de provas em função do coronavírus não trarão muitos problemas para o kart, uma vez que as principais competições são realizadas em etapas únicas. Mesmo que o Brasileiro de Kart, previsto para julho, for adiado, poderá ser realizado em agosto, ficando Sul-Americano para setembro; a Copa Brasil e o Mundial para outubro.

Cascavel de Ouro

Com a suspensão do calendário das principais categorias nacionais, quem poderá ter problemas são os organizadores da Cascavel de Ouro, prevista para 3 de novembro. As categorias nacionais poderão concentrar muitas etapas em novembro e dezembro, dificultando a participação de pilotos da Stock Car, Copa Truck, Turismo Nacional na Cascavel de Ouro.