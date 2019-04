Ceapac faz mutirão dereconstrução facial

Nesta semana está sendo realizado o mutirão de reconstruções faciais no Ceapac (Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Crânio Faciais), ação interdisciplinar do HU (Hospital Universitário), de Cascavel.

Segunda-feira (1º) foram realizadas três cirurgias, com êxito, em crianças com até dois anos de idade e ontem os procedimentos foram feitos em adultos: são três operados, sendo que dois deles nunca tinham tido acesso aos serviços cirúrgicos para correção das anomalias de lábio e palato.

Essas reconstruções são extensas e visam garantir condições adequadas de vida e socialização para essas pessoas.

Cristiana Gambirage dos Santos é de Palmas e está acompanhando a irmã Márcia Gambirage, de 30 anos. Cristiana conta que, quando Márcia era pequena, procuraram auxílio médico em São Paulo, mas a cirurgia não foi realizada. Depois disso, deixaram de lado. “Acho que a cirurgia melhora tudo na vida dela, na alimentação, na vida em sociedade, aparência e bem-estar. Porque ela tinha o céu da boca aberto, era difícil para se alimentar, conversar… Sem contar na melhora da autoestima. Foi como se ela renascesse”, conta Cristiana.

A equipe médica conta com os cirurgiões bucomaxilofaciais Natasha Magro e Álvaro Garbin. Também participaram o cirurgião-plástico Renato Somensi e o cirurgião norte-americano Pedro Franco, da Universidade de Odontologia do Texas (Texas A & M College of Dentistry).

Esse foi o primeiro mutirão organizado pelas docentes do curso de Odontologia da Unioeste e por profissionais do Ceapac, Natasha Magro Ernica e professora Mariângela Baltazar, que contaram com apoio da Unioeste e do HU.

Foto: Jean Conti

Legenda:

Equipe médica: Renato Somensi, Alvaro Garbin, Pedro Franco e Natasha Magro