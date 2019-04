Cataratas recebe Dois Vizinhos em busca de reabilitação na Ouro

Foz do Iguaçu – Vindo de derrota na reedição da final de 2018 com o Marreco, em Francisco Beltrão, o que lhe tirou os 100% de aproveitamento na Série Ouro do Paranaense de Futsal 2019, o Foz Cataratas, atual campeão, volta a atuar em casa nesta terça-feira em busca de reabilitação no Estadual. O compromisso é diante do Dois Vizinhos, às 20h30, no Ginásio Costa Cavalcanti, pela 6ª rodada.

Com 12 pontos em cinco jogos disputados (quatro vitórias e uma derrota), o Foz tenta chegar à mesma pontuação do Cascavel, que no fim de semana venceu o Dois Vizinhos por 2 a 1, fora de casa, e chegou aos 15 pontos, assumindo a liderança isolada da classificação e sendo, agora, único com 100% de aproveitamento no campeonato – o Cascavel só atuará pela 6ª rodada na próxima terça-feira (30), em casa, contra o São Lucas.

Já o adversário do Cataratas nesta noite precisa da vitória para não se afastar da parte de cima da tabela. O Dois Vizinhos é o sétimo colocado com 7 pontos, a três do Marreco (6º).

MAIS JOGOS

A 6ª rodada da Série Ouro terá ainda outros dois jogos nesta semana, ambos no sábado: Matelândia x São José dos Pinhais e Umuarama x Toledo. Amanhã, entretanto, um jogo movimentará a classificação. Pato e Marechal farão um duelo direto pela liderança em confronto antecipado da 13ª rodada, às 20h05, no Ginásio Dolivar Lavarda.