Casos de dengue aumentam 104% em uma semana em Cascavel

Cascavel contabiliza de julho de 2019 até esta quarta-feira (26), 286 casos confirmados de dengue. Até semana passada, eram 140 casos, ou seja, houve um aumento de 104% de confirmações de dengue no Município, o que é considerado extremamente preocupante.

Segundo o novo Boletim Epidemiológico da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), além disso, outros 606 casos estão em análise por serem considerados suspeitos e 559 foram descartados. Vale destacar que o Município conta com alto índice de infestação de 5,2% do LIRAa (Levantamento de índice Rápido Amostral por Aedes aegypti).

Dessa forma, a diretora de Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi, apela que a população faça seu papel colaborando com a eliminação de criadouros. “Considerando LIRAa alto, casos suspeitos e positivos que vêm aumentando toda semana e as condições climáticas favoráveis para que o mosquito se reproduza: a única maneira é eliminar focos. Precisamos dos empresários, escolas, igrejas, que todos dentro do seu espaço residencial ou de trabalho, vistoriem e eliminem possíveis criadouros”, alerta.

Campanha, mutirão, ações de conscientização, agentes de Endemias atuando até nos feriados, fumacê. São inúmeras as armas que o Município tem usado na guerra contra a dengue. No entanto, se a população não tomar partido nessa batalha, a vitória será do Aedes Aegypti.

Mutirão

Conforme o balanço da Vigilância em Saúde Epidemiológica de 27 de janeiro até 14 de fevereiro, já foram visitadas em Cascavel mais de 48 mil residências. No entanto, os agentes não puderam realizar o trabalho em grande parte dos imóveis, o que configura um grande entrave a toda campanha de mobilização contra o mosquito. A esperança para reverter os dados tem sido os agendamentos de vistoria. “Por favor, atendam o comunicado de agendamento para que os agentes realizem a inspeção fora do horário comercial”, apela a diretora da Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi.

O agendamento é simples. Quando os agentes se deparam com a casa fechada, eles deixam um aviso aos moradores para que entrem em contato e marquem uma visita. Dessa forma, os agentes podem retornar e fazer o trabalho. O agendamento pode ser marcado inclusive nos fins de semana. O telefone para contato é o (45) 3902-1769 ou o (45) 3902-1353.