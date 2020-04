Casos confirmados de Covid-19 se concentram na região central da cidade de Maringá

Dados divulgados recentemente pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Maringá, aponta, entre outras informações, que a concentração de casos confirmados de coronavírus está no centro da cidade e inclui áreas utilizadas com frequência para caminhadas, como Parque do Ingá e Bosque 2.

O estudo foi elaborado pelo Grupo de Pesquisa Ambiente, Sociedade e Geotecnologias (Gepag), da UEM, liderado pela professora Valéria Lima e coordenador pelo professor Oseias da Silva Martinucci. O projeto que deu origem aos dados é financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa

Medidas foram adotadas pela prefeitura para desestimular a presença de pessoas nos espaços públicos e reforçar a importância do isolamento domiciliar. Parques foram fechados e ATIs isoladas, com fitas e cones. Fiscais posicionados em pontos estratégicos dos parques já orientaram sobre a importância do isolamento, sem muito resultado.

As medidas preventivas adotadas antecipadamente pela Prefeitura de Maringá e a persistência no isolamento refletem na menor taxa de incidência de casos confirmados em comparação comparado com outros municípios, como Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina.

Desde o dia 18 de março, quando foi publicado decreto suspendendo as atividades comerciais, permanece a recomendação do isolamento social e distanciamento entre as pessoas como pilar das medidas de prevenção ao coronavírus.