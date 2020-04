Casos confirmados da covid-19 passam de 30 mil no Brasil; mortes são 1.024

O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira (16) mais 188 mortes por coronavírus no Brasil e total de óbitos chega a 1.924. Já o número de casos da covid-19 chegou a 30.425.

Nas últimas 24 horas o país teve alta de 7,4% no número de infectados.

Segundo a pasta, foram registrados 188 novos óbitos decorrentes da doença, aumento de 11% em um dia. No total, 1.924 pessoas perderam a vida na luta contra a Covid-19.

A taxa de letalidade no país é de 6,3%. Entre os estados com maior número de contaminados e mortes resultantes do novo novo coronavírus estão São Paulo (11.568 e 853), Rio de Janeiro (3.944 casos e 300 óbitos), Ceará (2.386 e 124), Amazonas (1.719 e 124) e Pernambuco (1.683 e 160). O Distrito Federal está em 12º lugar. A taxa de incidência mais alta ainda é no Amazonas, que sofre com a falta de leitos e de profissionais de saúde para atender os pacientes infectados.