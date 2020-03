Caso na NBB

O jogador Maique testou positivo nessa quinta-feira (19) para o novo coronavírus. O pivô do Paulistano é o primeiro infectado entre os atletas que disputam o NBB (Novo Basquete Brasil), principal campeonato masculino da modalidade, organizado pela LNB (Liga Nacional de Basquete). Maique apresentou “tosse leve e falta de ar” na última sexta-feira (13), sentindo-se febril dois dias depois. Encaminhado ao pronto socorro, “foi isolado e submetido a uma série de exames”. O resultado positivo do teste para a Covid-19 saiu terça-feira (17), ele foi liberado na quarta (18) da internação e seguirá o tratamento em casa. O último jogo de Maique foi em 9 de março, na derrota de seu time para a Unifacisa, em Campina Grande (PB), por 101 a 90, válido pela 19ª semana do NBB. Na ocasião, o pivô atuou por cerca de 15 minutos, divididos pelos quatro períodos da partida, anotando seis pontos, cinco rebotes e duas assistências.

