Cascavelenses, Ibiapina e Bruna Tomaselli

Cascavelenses

Dos três cascavelenses que disputaram a quarta e última etapa da Copa SPR sábado, no Beto Carrero, Murillo Fiori foi o que obteve o melhor resultado. Conquistou o segundo lugar na categoria F-4 Graduados. Akyu Myasava, que competiu na categoria Cadete; e Pedro Gurgacz, na KZ Graduados, tivera, problemas e não pontuaram. Os três já estão confirmados na copa Brasil, que começa segunda-feira no Beto Carrero.

Ibiapina

Foram quatro etapas e oito corridas que fecharam a temporada 2019 da Copa SPR, e em três delas Alfredinho Ibiapina ficou no “quase” da vitória. Disputas intensas com múltiplos rodízios na liderança e com o campeão definido na bandeirada final foi a tônica da categoria Cadete nesta quarta edição da Copa, encerrada no último sábado, no kartódromo Beto Carrero, em Penha, litoral catarinense. Alfredinho chegou para a última determinando a vencer, ganhou a primeira bateria e foi segundo na segunda. Ficou em segundo na etapa e agora só pensa na Copa Brasil que começa segunda-feira.

Bruna Tomaselli

A catarinense Bruna Tomaselli (Bruna & Bia Malhas/WNGSports) avaliou de forma positiva sua participação na temporada de 2019 da USF2000, que se encerrou na última semana, junto com o final da temporada da Fórmula Indy, em Laguna Seca, na Califórnia (EUA). A piloto concluiu seu objetivo de terminar o ano entre os dez primeiros colocados (foi a oitava colocada) e, de quebra, recebeu o prêmio de maior número de ultrapassagens ao longo das 15 etapas.