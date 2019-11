Cascavelenses conquistam mundial de futsal para surdos

Vencendo todas as partidas, a Seleção Brasileira Feminina de Futsal para Surdos conquistou um título inédito. O destaque do campeonato ficou com as atletas cascavelenses, a goleira Waneza Wons e Laellen Brizola, artilheira da competição com 14 gols e eleita a melhor jogadora do mundo da modalidade! A equipe feminina, inclusive, foi vice-campeã mundial na edição de 2015!

Já a equipe masculina do Brasil encerrou a participação no Mundial com vitória diante da Argélia por 7 a 5, terminando a competição em 7º lugar.

O Competição foi realizada na cidade de Winterthur, na Suíça, e as disputas aconteceram de 9 a 16 de novembro, reunindo 16 times no masculino e outros 16 no feminino.

HOMENAGEM

O prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de Cultura e Esportes, Ricardo Bulgarelli, homenageiam as surdoatletas, Waneza Wons e Laellen Brizola, na tarde desta segunda-feira (18), no Paço Municipal, a partir das 16h.

PLACARES – 7 JOGOS, 7 VITÓRIAS

Brasil 17X0 Suiça

Brasil 7×0 Tailândia

Brasil 11×0 Holanda

Brasil 2×1 Japão

Brasil 8×4 Alemanha

BRASIL 4×0 POLÔNIA (final)