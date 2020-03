Cascavel terá toque de recolher a partir desta segunda-feira

O prefeito Leonaldo Paranhos decretou neste domingo (22) toque de recolher na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná. A medida entra em vigor nesta segunda-feira (23), e vai vigorar das 20h até as 6h o dia seguinte. Nessas dez horas fica proibido o trânsito nas ruas e o funcionamento de atividades, inclusive mercados. Serão tolerados apenas casos previamente acertados.

Serão reforçados os bloqueios nos principais acessos de Cascavel, pois a partir da meia-noite de hoje estará proibida a entrada na cidade, salvo algumas exceções, dentre elas transporte de cargas e casos de saúde. O fechamento da cidade deve vigorar no mínimo pelas próximas duas semanas.

Desde sábado veículos das polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal e do Samu têm percorrido a cidade com alerta sonoro ligado para reforçar a necessidade do isolamento doméstico pelos próximos 15 dias.

Em entrevista coletiva na manhã deste domingo, o prefeito Paranhos e o secretário da Saúde, Thiago Stefanello, disseram que o pico de casos da covid-19 é esperado para a segunda quinzena de abril. Ou seja, as pessoas estariam se contaminando nestas próximas duas semanas, já que pode levar de sete a 14 dias a incubação do vírus. Se a população evitar a contaminação nestes próximos dias, esse pico será bastante reduzido.

Segundo o secretário, Cascavel trabalha com cenários estatísticos, sendo o melhor de 60 casos confirmados e o pior de 300. Contudo, as medidas de contenção parecem já surtir efeito, pois as projeções indicam que Cascavel teria agora dez casos confirmados, mas ainda não houve teste positivo. Até esta manhã, havia 146 casos suspeitos (todos com sintomas da doença) e 17 descartados. Desses casos suspeitos, apenas 76 já tiveram amostras enviadas ao laboratório para análise. Stefanello informou que essa coleta tem demorado até quatro dias.

TOQUE DE RECOLHER

Para reforçar: o toque de recolher entra em vigor nesta segunda e vai vigorar das 20h até as 6h, até que a ordem seja suspensa. Situações sem justificativas plausíveis serão consideradas casos de desrespeito e sofrerão punições.

Situação econômica

Durante a coletiva, o prefeito reforçou a necessidade de alguns setores continuarem em operação, mesmo nesse período de contenção. Segundo ele, não é hora de atrito entre empregado e trabalhador e que todos que tiverem condições devem continuar trabalhando.

Paranhos anunciou neste domingo a criação do Cade (Comitê de Apoio e Defesa das Empresa e do Emprego), que será formado por um grupo de profissionais da prefeitura e por representantes das entidades organizadas, cujo objetivo será monitorar e administrar os reflexos econômicos gerados pela crise da covid-19. “Daremos estrutura para garantir nossa economia e produção. Não é hora de termos conflito entre empregados e patrão. Aquelas pessoas que precisam trabalhar, devem trabalhar, dentro das regras. Ao mesmo tempo que temos uma população de mais de 320 mil pessoas, alguém tem que fazer esse trabalho de garantia de subsistência. Por isso temos a responsabilidade de não decretar o fechamento total”, disse Paranhos. Que deixou um apelo para que os serviços essenciais não parem.

Postos de saúde fechados

A partir desta segunda-feira todo atendimento da saúde estará voltado ao enfrentamento ao novo coronavírus. Por essa razão, a médica Luciana Cavalli reforçou alerta ontem para que os portadores de doenças crônicas não saiam de casa e retomem as consultas rotineiras após o fim desse trabalho de contenção.

Praticamente todas as unidades de saúde estarão fechadas e apenas algumas, estratégicas, ficarão abertas para concentrar o atendimento aos pacientes que relatarem sintomas do novo coronavírus.

Reforçando: Com exceção das UPAS para casos de urgência e emergência, todos os atendimentos e pedidos de informação deverão ser agendados por Call Center: 3096-9090.

As unidades de saúde NÃO listadas no mapa ESTARÃO FECHADAS pelo menos até 5 de abril.

Confira a lista das unidades que ficarão abertas e a referência de cada uma delas:









Transporte

Neste domingo o transporte público não circulou em Cascavel, mas a partir desta segunda será implantada uma escala reduzida com o objetivo de atender aos trabalhadores de setores que continuarão trabalhando, como mercados, farmácias, casas agropecuárias e indústrias, dentre outras.

Nesta segunda-feira (23) o transporte irá operar com tabelas de domingos e feriados para atender exclusivamente os profissionais da área da saúde, devidamente identificados, para que eles tenham horários à disposição entre as 6h e as 8h, entre as 12h e as 14h e entre as 18h e 20h.

ASSISTA À ÍNTEGRA DA COLETIVA