Cascavel terá Semana da Consciência sobre Autismo

De 2 a 6 de abril será realizada a 1ª Semana Municipal da Consciência sobre o Autismo em Cascavel. A promoção é da Amac (Associação de Mães de Autistas), entidade criada em outubro de 2017 e que integra cerca de 200 famílias.A programação conta com o apoio da Câmara Técnica de Ação Social da Acic, atualmente coordenada pelo empresário Renan Simões Tonin.

As atividades da Semana da Consciência sobre o Autismo terão início na terça-feira (2) com a publicação de artigos e a entrega de panfletos em escolas. No dia 3, na Unopar, será realizada uma palestra exclusiva a pais e familiares de autistas. O tema Dicas práticas sobre as dificuldades do dia a dia e inclusão escolar será apresentado pela estudiosa do assunto Ivanir Warken. Nos dias 4, 5 e 6 serão desenvolvidas ações às famílias de autistas.

A presidente da Amac, Samatha Ester Stinik, informa que já começaram os primeiros movimentos para a preparação de um grande congresso estadual sobre autismo, inicialmente agendado para a metade do ano em Cascavel. A finalidade dessas ações todas, além de promover a integração e a troca de experiências entre as famílias, é informar e orientar a população sobre o TEA (Transtorno de Espectro Autista).