Força-tarefa reforça operação tapa-buracos em vias de Cascavel

TRÂNSITO

Sinalização viária: Detran destina R$ 45 mi para 100 cidades no Oeste e Sudoeste

O presidente do Detran-PR, Santin Roveda, esteve nesta quinta-feira (3) em Cascavel para apresentar o convênio destinado à qualificação da infraestrutura de trânsito aos gestores de aproximadamente 100 municípios das regiões Oeste e Sudoeste, abrangendo as prefeituras da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) e da Amsop (Associação dos Municípios do Sudoeste do […]